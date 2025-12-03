Sénégal: Un Conseil des ministres marqué par de fortes orientations sociales

Le Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025, présidé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été marqué par plusieurs annonces majeures, touchant à la mémoire nationale, à la protection sociale, à la gouvernance publique et aux réformes administratives et institutionnelles.

Le Président de la République est revenu sur les cérémonies du 81e anniversaire du Massacre de Thiaroye, tenues le 1er décembre en présence de plusieurs dirigeants africains. Il a salué la qualité de l'organisation et annoncé la construction d'un Mémorial entre le Cimetière national et le Camp militaire de Thiaroye, symbole fort de la transmission mémorielle et de la quête de vérité historique.

Sur le volet social, le chef de l'État a insisté sur la protection de la famille, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, en demandant la révision de la Stratégie nationale pour l'Équité et l'Égalité de Genre, la création d'un Observatoire national de Protection des Enfants, l'installation du Conseil consultatif des Jeunes, et l'opérationnalisation des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant les personnes vivant avec un handicap, il a ordonné la mise en oeuvre, dès 2026, d'un Programme national intégré de soutien, ainsi que l'évaluation de la loi d'orientation sociale et du système de la Carte d'égalité des chances.

En matière de gouvernance, le Président a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ère de transparence avec l'opérationnalisation de l'OFNAC renouvelé, et a instruit la finalisation de la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance.

Le Conseil a également entendu le Premier ministre, Ousmane Sonko, sur la réorganisation des départements ministériels et l'avancée de la réforme du système national de retraite. Les ministres sectoriels ont, quant à eux, exposé l'état du marché des denrées, l'amélioration des bourses universitaires, et la préparation des JOJ Dakar 2026. Enfin, deux décrets ont été adoptés: celui fixant les modalités de désignation des commissaires de la CNDH

et celui portant création du Conseil national de Lutte contre le SIDA.