Sénégal: Remise de son de 437 fauteuils roulants aux personnes handicapées par l'ONG human Appeal.

Ce 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes handicapées. Elle marque également le démarrage des activités de la semaine internationale des personnes handicapées. La cérémonie officielle présidée par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dieye s'est déroulée au monument de la renaissance.

Elle saisi l'occasion pour louer les efforts du Sénégal en matière de gestion du handicap. Maïmouna Dieye a annoncé des lendemains meilleurs pour les personnes handicapées et déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a placé le handicap au coeur des politiques publiques.

La ministre Maïmouna Dieye : « Vous avez mon soutien et celui du président de la République »

« En espace de deux ans , deux personnes handicapées son nommées conseillers spéciaux, un à l présidence et un à la primature. A l'Assemblée nationale, pour la première fois de l'histoire de l'institution, on dénombre 5 députés handicapés. A cela s'ajoutent les recrutements dans des ministères et autres directions de l'état. Ce matin au conseil des ministres, le président de la République a longuement parlé de la situation des personnes handicapées et le communiqué en fera certainement cas. C'est dire que le gouvernement est très attentif et préoccupe par la question du handicap », affirme la ministre de la Famille, des Solidarités et de l'Action sociale.

Toute la famille du handicap de la région de Dakar, le conseiller spécial du président de la République, le directeur de l'Action sociale , les autorités municipales et administratives de Ouakam et les anciennes personnes handicapées qui ont porté sur les fonds baptismaux la Fédération des associations de personnes handicapées ( Fsaph).

Placée sous le thème : « leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». La journée a été des moments de plaidoyer et de remerciements à l'endroit du gouvernement pour les décisions prises et des engagements allant dans le sens de pouvoir le handicap.

De l'accès aux infrastructures publiques, aux financements, à l'emploi, à la formation aux instances de décision à tous les niveaux sont entre autres défis que les personnes handicapées demandent à l'État de relever pour faire du handicap une réalité ; mais surtout un levier de développement économique et social.

Selon Moussa Thiaré président de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, le gouvernement et les partenaires ont certes fait des photos efforts, mais, dit- il « les questions liées à l'application effective de la loi d'orientation sociale, le traité de Marrakech, la mise en place de fonds pour le handicap et la tenue d'un conseil interministériel sur le handicap méritent d'être posées ».