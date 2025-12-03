Sénégal: Sainte-Barbe 2025 - La Dgia célèbre ses héros du génie militaire

3 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Direction du génie et de l'infrastructure des armées (Dgia) a célébré ce mercredi sa fête patronale, la Sainte-Barbe, au camp militaire Capitaine Moussa Dioum de Bargny.

Selon un communiqué de la Drpa, la cérémonie, placée sous le thème « Le génie militaire face aux défis de la souveraineté académique : enjeux, bilan et perspectives », a été présidée par le Général d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des Armées, en présence d'officiers généraux, de directeurs de services et d'autorités civiles.

Le communiqué précise que la célébration a été marquée par un dépôt de gerbe et des remises de décorations, suivis d'un défilé militaire. Toujours selon la Dirpa, en marge de la cérémonie, le Cemga a inauguré le nouveau terrain de football du camp Moussa Dioum, destiné à renforcer la cohésion et le bien-être des militaires.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.