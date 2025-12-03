Sénégal: Sainte-Barbe 2025 - La Dgia célèbre ses héros du génie militaire

La Direction du génie et de l'infrastructure des armées (Dgia) a célébré ce mercredi sa fête patronale, la Sainte-Barbe, au camp militaire Capitaine Moussa Dioum de Bargny.

Selon un communiqué de la Drpa, la cérémonie, placée sous le thème « Le génie militaire face aux défis de la souveraineté académique : enjeux, bilan et perspectives », a été présidée par le Général d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des Armées, en présence d'officiers généraux, de directeurs de services et d'autorités civiles.

Le communiqué précise que la célébration a été marquée par un dépôt de gerbe et des remises de décorations, suivis d'un défilé militaire. Toujours selon la Dirpa, en marge de la cérémonie, le Cemga a inauguré le nouveau terrain de football du camp Moussa Dioum, destiné à renforcer la cohésion et le bien-être des militaires.