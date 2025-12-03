Afrique: CAN 2025 - Le Maroc allège les démarches de visa pour les médias accrédités

Dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Confédération africaine de football (CAF) et le comité local d'organisation ont mis en place un dispositif logistique exceptionnel destiné à faciliter l'arrivée et le travail des représentants des médias.

L'objectif est d'offrir des procédures plus fluides, numériques et sécurisées à la hauteur de la plus grande compétition sportive du continent.

Une lettre d'accréditation indispensable

Chaque journaliste ou technicien accrédité a reçu une lettre d'accréditation officielle émise par la CAF.

Ce document, transmis par voie électronique, constitue le sésame administratif pour toutes les démarches liées à la participation à la CAN. Il est obligatoire pour : les formalités dans l'application Yalla, et le retrait du badge d'accès dès l'arrivée au Maroc. Les organisateurs invitent les médias n'ayant pas encore reçu cette lettre à contacter sans délai l'équipe de coordination.

Un e-Visa gratuit pour les médias étrangers

Le Maroc a décidé d'accorder un visa gratuit à tous les représentants des médias accrédités qui en ont besoin.

Si le pays d'origine du journaliste n'a pas d'accord d'exemption de visa avec le Royaume, il pourra obtenir un e-Visa sans frais via l'application Yalla, dédiée à la gestion des accréditations. Le processus est 100 % en ligne, rapide et sécurisé. Il ne nécessite ni déplacement à l'ambassade, ni paiement, ni documents financiers.

Suppression de la preuve d'hébergement et de fonds

Grande nouveauté : la CAF et les autorités marocaines ont mis en place un dispositif exceptionnel d'allègement pour les médias accrédités. Lors de la demande d'e-Visa dans Yalla App, les journalistes n'auront plus besoin de fournir :une preuve d'hébergement, ni une garantie de fonds. À la place, ils devront téléverser deux fois leur lettre d'accréditation CAF scannée, qui servira de justificatif officiel. Une simplification majeure, saluée par les professionnels de la presse internationale, et qui s'inscrit dans la volonté du Maroc d'offrir un accueil fluide et moderne.