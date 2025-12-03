Sénégal: La Fédération sénégalaise de régate lance un appel de détresse à Khady Diène Gaye

Se considérant comme les laissés-pour-compte de la famille du sport, les membres de la Fédération sénégalaise de Régate, d'Aviron et disciplines apparentées ont organisé un point de presse à la mairie de Rufisque Ouest pour dénoncer l'attitude de la tutelle à leur endroit. Selon son président, Mbaye Ndiaye Wade, le ministre Khady Diène Gaye, depuis sa nomination à la tête du sport, elle ne leur a encore reçu.

La Fédération sénégalaise de régate, d'Aviron et disciplines apparentées rumine sa colère noire sur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Sans gants, elle dénonce le manque de considération et le traitement différencié entre les disciplines, notamment le football et le basket privilégiés. Face à la presse, dans le cadre des préparatifs de la 7e édition des régates de Mbour prévues ce dimanche 7 décembre, le président de cette fédération, Mbaye Ndiaye Wade, souligne que Khady Diène Gaye, depuis son avènement à la tête de ce ministère jusqu'à ce jour, ne les a pas encore reçus, et ce, malgré plusieurs tentatives de leur part.

« Nous lui avons adressé une dizaine de lettres pour une audience, mais nous n'avons obtenu aucun retour de sa part », regrette-t-il. En outre, le président souligne avoir sollicité le soutien de la tutelle pour l'organisation de leurs activités, mais à chaque fois, sa fédération peine à avoir un retour. Selon lui, les régates sont le parent pauvre du sport sénégalais.

L'autre point de frustration concerne les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj Dakar 2026). Le président regrette la mise à l'écart de la régate. Selon les membres de cette fédération, il est inconcevable de se passer de cette discipline qui reflète l'identité de la capitale et de la communauté lébou. « Quand il s'agit de vendre la destination sénégalaise, il faut le faire à travers sa culture. C'est peine perdue, si on accueille un événement de dimension internationale en pensant à vendre avec une activité étrangère telles que le football, le tennis, le basket etc. », croit-t-il fermement.

Revenant sur la 7e édition des régates de Mbour, les organisateurs annoncent de huit localités prendront part à ses joutes dont 4 dans la catégorie de 15 rameurs et 4 dans la catégorie de 25 rameurs. « Nous avons convoqué l'ensemble des représentants des 8 localités pour d'abord leur faire part du règlement intérieur de la fédération sénégalaise des régates mais également leur donner une prime de participation prévue à cette occasion pour leur permettre de bien se préparer mais également bien participer à cette activité culturelle bien sénégalaise », souligne-Babacar Sène, secrétaire général adjoint.