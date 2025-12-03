Congo-Brazzaville: Disparition - Jean Enoch Ngoma tué dans un accident de circulation

Membre du comité central et de la commission nationale de contrôle et d'évaluation du Parti congolais du travail (PCT), Jean Enoch Ngoma Kengué a trouvé la mort dans un accident de circulation le 2 décembre sur la route nationale n°1.

La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux avant d'être confirmée par le secrétariat permanent de son parti politique qui a partagé, à travers un communiqué, son chagrin avec la famille biologique de l'illustre disparu. Conseiller départemental et municipal de Brazzaville, Jean Enoch Ngoma Kengué fut préfet du Pool et adjoint au maire de la ville de Brazzaville. Plusieurs fois candidats malheureux aux élections législatives à Brazzaville, il était l'un des fidèles au PCT.

Selon des témoignages, le membre de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du PCT se rendait à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, où il devait tenir une réunion avec les membres du Parti, lorsque le pneu avant de sa voiture a éclaté provoquant une perte de contrôle fatale.

Sur le plan sportif, Jean Enoch Ngoma dirigeait depuis quelques années la Fédération congolaise de jeu de dames. Reçu le 22 avril dernier à Brazzaville, par le président du Sénat, Pierre Ngolo, lors de la présentation du champion et du vice-champion de la Coupe d'Afrique de jeu de dames, disputée en novembre 2024, à Ouagadougou au Burkina Faso. Il disait qu'il fallait désormais compter sur cette discipline au Congo.