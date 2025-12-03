Congo-Brazzaville: Langue allemande - Trois enseignants congolais formés à Goethe-institut Kamerun de Yaoundé

Harmelin Ropha Prince Baleketa, Jordy Gurvitch Bola et Monik-François Tsounga-Mayela, sont les trois Congolais qui ont bénéficié d'une formation de l'enseignement de la langue allemande en République du Congo, suite à la signature du mémorandum d'entente signé le 22 septembre 2021, entre le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation (MEPSA), l'ambassade d'Allemagne en République du Congo et le Goethe-Institut Kamerun.

La cérémonie de clôture s'est déroulée fin novembre en présence du représentant du MEPSA, Pama Ndouma, de la représentante de l'ambassade d'Allemagne en République du Congo, Vera Clemens, de la directrice adjointe du Goethe-Institut Kamerun, Ilka Seltmann, ainsi que du directeur de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Armand Jean Blaise Loumouamou.

Pendant trois années, les boursiers ont séjourné au Cameroun, où ils ont pris part à une formation pédagogique au sein de l'École normale supérieure de Yaoundé, complétée d'une année d'études à l'université de Yaoundé I en troisième année de licence. Ils ont suivi simultanément des cours de langue allemande au Goethe-Institut Kamerun jusqu'au niveau C1, participé au programme de formation aux standards internationaux « Deutsch lehren lernen » (apprendre à enseigner l'allemand), et passés trois séances de stage pratique dans les établissements secondaires au Cameroun et au Goethe-Institut Kamerun, tout en participant à une formation continue à Dresde en Allemagne sur le thème de « l'apprentissage interculturel ».

Le point d'orgue de la cérémonie de clôture a été la remise officielle des parchemins aux trois lauréats. La représentante de l'ambassade d'Allemagne en République du Congo, Vera Clemens, a salué les efforts fournis par chaque lauréat. « Nous célébrons non seulement la réussite de votre bourse, mais le parcours que chacun d'entre vous a entrepris avec dévouement, persévérance et curiosité. Cette réussite est bien plus qu'une simple formalité, elle témoigne de votre passion, de votre ténacité et de votre volonté de progresser », a-t-elle déclaré.

Former des enseignants qualifiés et dévoués

Une séquence vidéo retraçant leurs trois années de formation au Cameroun a été projetée au cours de cette cérémonie. Une projection qui a montré le défi de taille que représentait ce projet, tant pour les organisateurs, que pour les boursiers eux-mêmes, à l'image de la recommandation que Mme Seltemann a fait aux lauréats. « J'espère que vous pourrez enrichir l'enseignement de l'allemand ici, dans votre pays d'origine, en tant qu'enseignants hautement qualifiés. Vous avez développé une grande passion pour l'enseignement de la langue allemande, transmettez cet enthousiasme aux jeunes apprenants. Vous avez vous-mêmes fait l'expérience que les efforts et la persévérance dans le processus d'apprentissage finissent par porter leurs fruits. N'oubliez pas l'apprentissage peut et doit être un plaisir », a souligné Mme Seltemann

Harmelin Ropha Prince Baleketa, Jordy Gurvitch Bola et Monik-François Tsounga-Mayela, dotés de toutes les compétences nécessaires, sont maintenant prêts à prendre leur envol dans leur carrière respective, en exerçant comme enseignants de langue allemande dans les différents lycées de la ville de Brazzaville.

Le Goethe-Institut Kamerun, à travers son département de la coopération linguistique, reste disposé à les soutenir dans cette carrière en apportant son appui pédagogique. « Nous affirmons avec conviction que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, prêts à former, à inspirer, à contribuer à l'élévation du niveau éducatif de notre pays. Nous nous engageons à promouvoir un enseignement de qualité, fidèle aux valeurs que nous avons reçues : sérieux, constance, intégrité», s'est exprimé Jordy Gurvitch Bola, lauréat du projet de formation des enseignants d'allemand en République du Congo.

Notons que ce projet visait le renforcement des échanges bilatéraux entre la République du Congo et l'Allemagne et bien sûr le renforcement des capacités de l'enseignement d'apprentissage de la langue allemande en République du Congo.