Congo-Brazzaville: Accès aux soins - L'OC2D vulgarise la Charte du patient

L'Observatoire congolais des droits des consommateurs (OC2D) a mobilisé, le 27 novembre à Brazzaville, des agents de santé, des représentants communautaires et partenaires techniques autour d'un projet de Charte du patient. Une rencontre qui constitue une étape clé dans le processus de restructuration des comités de santé et d'amélioration de la qualité des services sanitaires au Congo.

Le projet dont cet atelier fait partie vise à renforcer douze comités de santé rattachés aux districts sanitaires de Brazzaville. L'objectif est d'améliorer la gouvernance locale, améliorer la participation communautaire et réduire les plaintes vis-à-vis des centres de santé intégrés(CSI).

Plusieurs actions sont prévues, notamment l'identification et la sensibilisation des comités de santé (Cosa), l'organisation d'assemblées générales pour les mettre en conformité avec le décret 2020-553 et la formation de leurs membres. Des ateliers sur le rôle des comités d'usagers dans les hôpitaux de référence vont compléter le dispositif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Déjà menées dans les localités de Pointe-Noire, Dolisie, Djambala et Ouesso, les activités de diffusion de la Charte atteignent désormais la capitale. « Cet atelier s'inscrit dans la continuité des actions engagées pour mieux informer les usagers et renforcer leur rôle dans le système de santé », a rappelé René Ngouala. La revue du secteur de la santé réalisée en 2018 avait mis en évidence de graves insuffisances, dont la faible implication communautaire et le manque de vulgarisation des textes et procédures concernant l'accès aux soins. Selon le président de l'OC2D, la participation des communautés, via les Cosa, demeure essentielle pour relever les défis persistants du système de santé congolais.

La Charte du patient, élaborée en avril 2023 par le ministère de la Santé en collaboration avec plusieurs partenaires, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle vise à garantir les droits et devoirs des usagers, afin d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la transparence au sein des structures sanitaires. Arvyne Mbadi, responsable des actions sanitaires au district sanitaire de M'Filou, partage cet avis. Comme l'ensemble des participants à cet atelier d'échanges, elle estime que la vulgarisation de la Charte du patient contribuera à consolider un système de santé davantage centré sur le citoyen.