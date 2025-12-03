Sénégal: Plaidoyer des associations de personnes handicapées pour l'effectivité des services de la carte d'égalité des chances

Guédiawaye — La présidente du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) Khady Bâ Ly a plaidé pour l'effectivité des services de la carte d'égalité des chances qui leur permet l'accès à de nombreux services, a indiqué, Khady Bâ Ly,

"Aujourd'hui, notre vrai plaidoyer reste la finalisation des décrets d'application de la Loi d'orientation sociale, l'effectivité des services de la carte d'égalité des chances avec neuf services offerts, notamment en matière de santé, d'éducation, des transports etc.", a-t-elle indiqué .

S'exprimant lors d'une rencontre avec des journalistes à Guédiawaye (banlieue) dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre, elle a relevé que cet évènement reste "une grosse opportunité pour faire un plaidoyer" sur leurs "vraies préoccupations".

"Nous avons des séances de travail sur toutes les préoccupations des personnes vivant avec un handicap pour pouvoir les traduire en droits. Aujourd'hui, notre plaidoyer c'est la finalisation des décrets d'application de la Loi d'orientation sociale", a souligné la présidente du comité des femmes de la Fédération sénégalaise des personnes handicapées.

Les personnes à mobilité réduites ont des difficultés d'accès dans les transports, là où les non-voyants, les sourds-muets ont des soucis pour comprendre en temps réel les communications des pouvoirs publics à l'occasion des discours officiels notamment.

Khady Bâ Ly a en outre exhorté le Gouvernement et ses partenaires à multiplier les écoles pour les enfants en situation de handicap, estimant que l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal (INEFJA), seule ne peut pas couvrir la forte demande.