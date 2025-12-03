Sénégal: Des associations de consommateurs sensibilisées sur le rôle et les missions de la CRSE

Dakar — Le président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE), Ibrahima Niane, a souligné, mercredi à Dakar, la nécessité pour les consommateurs de comprendre les mécanismes de régulation du secteur, notamment en termes de tarification et de réglementation.

"Les consommateurs doivent être en mesure de comprendre comment la régulation se déroule sur différents aspects liés à la tarification, mais aussi sur la manière pour le régulateur de suivre les activités des opérateurs", a-t-il déclaré.

Il intervenait lors d'un atelier de formation et de sensibilisation des associations de consommateurs sur l'importance du secteur de l'énergie et le rôle de la Commission de régulation du secteur de l'énergie.

M. Niane a insisté sur l'importance pour les associations consuméristes de disposer de toutes les informations utiles dans le cadre de la préservation des intérêts des consommateurs.

Il a ainsi évoqué l'intégration, dans le plan stratégique de communication de la CRSE, du volet renforcement des capacités des associations de consommateurs.

"Il s'agit de faire en sorte que ces associations connaissent mieux la CRSE, son rôle, le cadre législatif et réglementaire qui régit le secteur de l'énergie au Sénégal", a-t-il expliqué.

Il a signalé que l'atelier s'inscrit dans une démarche de concertation avec les associations de consommateurs et de vulgarisation des missions de la CRSE, dans le cadre des réformes en cours du secteur de l'énergie, soutenues par le Sénégal Power Compact ou programme d'électricité mis en oeuvre par MCA-Sénégal II (Millenium Challenge Account).

Le directeur général du Millenium Challenge Account (MCA) au Sénégal, Oumar Diop, a de son côté signalé que dans le cadre du développement du secteur de l'énergie, le MCA a déjà investi plus de 27 milliards de francs CFA pour supporter le développement du secteur de l'énergie au Sénégal.

"Il nous faut savoir quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les mécanismes de la régulation sur lesquels nous devons travailler pour assurer notre mission de protection, d'information et de sensibilisation des citoyens consommateurs de manière efficace et efficiente", a pour sa part dit Amadou Kanouté, le président du Comité consultatif des consommateurs.

"Nous allons avoir l'opportunité de nous frotter avec des experts du secteur et cela devrait nous permettre d'être encore plus armés, d'être encore plus outillés pour pouvoir mieux faire notre travail. Donc je suis optimiste", a-t-il ajouté.