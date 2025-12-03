Sénégal: Un député invite le gouvernement à mener à terme la réforme foncière

3 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député Alla Kane a invité mercredi le gouvernement à mener à son terme la réforme foncière pour aller vers une exploitation équitable des terres destinée à l'agriculture.

"Pour faire de l'agriculture, il faut fondamentalement deux éléments, à savoir le foncier, c'est-à-dire la terre et l'eau, alors qu'il y a beaucoup de spéculations autour du foncier. Il faut mener la réforme foncière pour une répartition équitable des terres agricoles", a-t-il déclaré.

Il intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage pour l'exercice 2026.

Selon le député, "seuls les riches ont accès au foncier", une situation qui s'explique, dit-il, par "l'absence de réforme foncière".

"La pratique a montré l'impératif de retourner à l'orthodoxie : immatriculer ou codifier", a ajouté le parlementaire, selon lequel cette démarche devrait permettre de clarifier la répartition des terres dans le sens de déterminer les propriétaires et d'identifier celles qui sont arables.

"Il faut aller vers cette réforme foncière pour protéger les droits des agriculteurs. Il est temps qu'on l'opère afin de régler le problème de l'agriculture", a insisté Alla Kane.

Son homologue Oumar Diouf a également plaidé pour une protection des terres, considérant qu'il s'agit d'un "patrimoine national" à préserver pour ne pas qu'elles tombent entre les mains d'étrangers.

