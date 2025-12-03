Sénégal: Une initiative promeut un cadre de dialogue avec les acteurs territoriaux

Dakar — Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) a lancé mardi à Dakar une initiative dénommée "Dialogue RH" afin de promouvoir un cadre de dialogue et de collaboration avec les acteurs territoriaux pour une mise en oeuvre réussie de la réforme de la fonction publique locale.

"Le dialogue de la région de Dakar clôture une longue mission d'échanges avec les acteurs territoriaux (...) pour discuter et échanger autour des enjeux de la mise en oeuvre de la réforme de la Fonction publique locale au Sénégal", a expliqué le directeur général de la CNFPLF, Alioune Kébé.

Selon lui, l'initiative vise à établir un dialogue permanent entre les parties prenantes intervenant dans la chaine de gestion des ressources humaines territoriales, pour évaluer le chemin parcouru, identifier les obstacles et élaborer une feuille de route claire, avec des pistes de solutions efficaces pour permettre un parachèvement de la réforme de la Fonction publique locale.

L'atelier de "Dialogue RH" de Dakar est aussi un cadre pour « clarifier les incompréhensions et toutes les réponses aux questions et inquiétudes que se posent les maires et présidents de Conseil départemental sur les exigences légales et règlementaires qui encadrent les procédures d'administration de la carrière du personnel relevant de la Fonction publique locale".

Il s'agira aussi sur la base des données consolidées issues du Diagnostic de la Fonction publique locale effectué en 2023, de partager avec vous la situation des effectifs dans la région de Dakar mais également l'impact financier de l'application de la mesure de revalorisation salariale des travailleurs des collectivités territoriales.

"L'atelier régional de Dialogue RH est une occasion pour nous de partager avec vous un projet phare du CNFPLF consistant à enrôler les collectivités territoriales dans un logiciel de paie unique développé avec la Direction du Traitement Automatique de l'Information (DTAI)", a ajouté le directeur général du CNFPLF.

Ce projet va constituer une première étape importante pour une uniformisation dans l'édition des bulletins de paie, mais également un préalable pour parvenir au basculement de la cotisation de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (Ipres) au Fonds National de Retraite (Fnr) pour les Fonctionnaires territoriaux.

Alioune Kébé précise qu'avant Dakar, le Dialogue RH été mené au Sud, au Sud-Est, au Centre, au Centre-Ouest, et au Nord, dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal.

En initiant ce dialogue RH, le CNFPLF a voulu aller au plus près des acteurs territoriaux, à la base, pour mieux comprendre leurs inquiétudes, leurs difficultés et envisager, avec eux, les meilleures réponses, dit-il.