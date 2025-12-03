Le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage (Metfpa) a procédé le 2 décembre 2025, à la décoration de 200 agents et partenaires dans l'Ordre du Mérite de l'Éducation nationale, à l'occasion d'une cérémonie solennelle tenue au lycée technique d'Abidjan.

Cette deuxième édition vient saluer l'engagement constant de femmes et d'hommes au service de la formation technique et professionnelle, pilier du développement de la Côte d'Ivoire.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'éducation et de la formation professionnelle un levier stratégique de l'émergence économique, soutenue par l'action gouvernementale conduite par le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Dans son allocution, le directeur des ressources humaines du Metfpa, Ahmadou Coulibaly, a souligné que cette cérémonie traduit la « volonté constante de reconnaître l'excellence, la loyauté et le mérite des agents et partenaires ».

Il a indiqué que les 200 récipiendaires, répartis entre Commandeurs, Officiers et Chevaliers, ont été sélectionnés sur la base de critères rigoureux, incluant l'ancienneté, l'évaluation professionnelle et les services rendus au système Éducation-Formation.

Prenant la parole au nom des décorés, Angui Bléou Philippe, directeur des affaires juridiques du Metfpa, a exprimé la reconnaissance des récipiendaires au gouvernement. Il a salué les réformes engagées dans le secteur et affirmé que cette distinction constitue « un appel renouvelé à l'exemplarité, à l'intégrité et au professionnalisme » au service de la formation de la jeunesse ivoirienne.