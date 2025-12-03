Cote d'Ivoire: L'école Nanti d'Abobo célèbre 800 élèves

La deuxième édition de la cérémonie de réception des 800 nouveaux élèves du groupe scolaire Nanti d'Abobo s'est déroulée le 29 novembre 2025, dans l'enceinte de l'établissement.

Une occasion pour Mme Sei Lou, co-gérante, d'expliquer que le slogan du groupe scolaire, « L'excellence au quotidien », constitue un véritable leitmotiv qui oriente toutes les actions entreprises.

À l'en croire, le cadre d'apprentissage a été davantage amélioré pour permettre aux élèves de travailler dans d'excellentes conditions et d'obtenir de bons résultats. En outre, l'école dispose d'enseignants expérimentés, ce qui a favorisé un taux d'admission de 100 % à l'examen d'entrée en sixième.

Au nom de l'administration, le sous-directeur en charge de l'enseignement général s'est engagé à toujours jouer sa partition pour la réussite des élèves. Quant au sous-directeur de l'enseignement technique, Tetehi Gadji, il a insisté sur la démarche qualité prônée par le ministère, laquelle s'inscrit dans la droite ligne de la vision du groupe scolaire.

Il est important de préciser qu'il existe au sein de l'établissement un bureau de contrôle pédagogique chargé de superviser le travail des enseignants.

Sans oublier la Cellule de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire (Cplds), dont l'objectif est de remédier à l'absentéisme des élèves et de les aider à surmonter les difficultés d'apprentissage, socio-affectives ou psychologiques.

Ouverte en 1995, l'école compte près de 3 000 élèves, dont 800 nouveaux inscrits.