Cote d'Ivoire: Taekwondo - Cheick Cissé Sallah entre au Comité international olympique

Figure majeure du taekwondo, Cheick Cissé Sallah, vient d'être nommé membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (Cio). Le champion olympique est le 2e Ivoirien, après Cheick Tidjane Thiam, ex-patron du Crédit suisse, à entrer dans cette prestigieuse organisation.

Cheick Tidjane Thiam est membre de la commission des finances depuis 2019. Cette nomination consacre le parcours exceptionnel d'un athlète multidimensionnel. Co-président de la commission des athlètes du World Taekwondo, Cheick Cissé oeuvre activement à la représentation des sportifs au niveau mondial.

À travers sa fondation, il accompagne des milliers de jeunes, promeut les valeurs du sport et renforce les liens entre performance, éducation et citoyenneté. Médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016 et de bronze aux Jeux de Paris 2024, Cheick Sallah Cissé a un leadership reconnu et une influence croissante dans le monde.

Sa capacité à fédérer n'échappe pas au mouvement olympique qui voudrait s'appuyer sur des figures engagées, inspirantes et représentatives. « C'est avec une immense émotion et une fierté nationale que je reçois cette responsabilité. Elle dépasse ma personne. Elle symbolise la reconnaissance du sport ivoirien, la place légitime de notre jeunesse dans les sphères de décision et le rayonnement de notre diplomatie sportive », a-t-il déclaré.

Unique champion olympique ivoirien, Cheick Sallah Cissé a rendu hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement constant en faveur du sport et de la jeunesse ainsi qu'à Kirsty Coventry, présidente du Cio, pour sa confiance. Cette nomination marque une nouvelle étape dans l'histoire du sport ivoirien et africain. Elle ouvre la voie à une meilleure représentation des athlètes du continent dans les instances internationales.

Cheick Cissé a eu une pensée pour son mentor, le Grand Me Bamba Cheick Daniel (ceinture noire 7e dan) qui, de 2009 à 2021, l'avait placé au coeur de son projet olympique. Il a remercié le Comité national olympique (Cno) dont le président Georges N'Goan a salué l'entrée de la légende ivoirienne dans les instances olympiques nationales et mondiales.