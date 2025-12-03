Cote d'Ivoire: La nuit des dames de l'excellence - La 6e édition se tient ce vendredi 5 décembre à Abidjan

3 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

La 3e Dimension Communication organise le vendredi 5 décembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la 6e édition du prix d'excellence dénommé « La Nuit des dames de l'excellence », qui verra la participation de deux pays voisins, à savoir le Burkina Faso et la Guinée.

L'information a été donnée le mercredi 3 décembre 2025, par Georges Kablan, directeur général de la 3e Dimension Communication, au cours d'un entretien accordé dans les locaux du groupe Fraternité Matin.

Placée sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette 6e édition a pour thème : « La paix et la cohésion sociale ». Au cours de cette rencontre, quinze (15) femmes issues de différents secteurs d'activité seront distinguées pour leur contribution à l'édification de la Côte d'Ivoire.

À en croire Georges Kablan, il s'agit de femmes de la classe de l'intelligentsia, de femmes entrepreneures et de femmes leaders d'opinion. « La particularité cette année est que nous allons offrir un cadeau à la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara », a-t-il indiqué.

À noter que cette 6e édition est organisée en partenariat avec le Réseau des femmes pour l'excellence (Rfe), la Génération engagée pour le développement (Ged) et la Fondation Pauline Papouin.

