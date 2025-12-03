Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Patrick Muyaya insiste sur la transparence du processus

3 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

« Nous sommes dans un processus de transparence », a affirmé mercredi 3 décembre à Washington le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Selon lui, les autres institutions de la République en sont pleinement informées.

Tout ce qui sera signé ce jeudi à Washington sera rendu public, a annonce Patrick Muyaya, rappelant que le Président Tshisekedi « ne vient pas signer un autre accord, il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères (en juin dernier). Je pense aussi que le Président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion inter-institutionnelle où il a informé toutes les institutions ».

Il a par ailleurs signalé la présence dans la délégation congolaise du président de l'Assemblée nationale, aimé Boji Sangara : « Je pense que, de manière transparente, les élus pourront être informés, d'abord. Ils le sont, parce que l'honorable Boji Sangara est ici, à Washington ».

Ce dernier assistera sûrement jeudi à la cérémonie des signatures de l'accord. Cela étant, poursuivi la même source, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.