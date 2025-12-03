Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Patrick Muyaya insiste sur la transparence du processus

« Nous sommes dans un processus de transparence », a affirmé mercredi 3 décembre à Washington le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Selon lui, les autres institutions de la République en sont pleinement informées.

Tout ce qui sera signé ce jeudi à Washington sera rendu public, a annonce Patrick Muyaya, rappelant que le Président Tshisekedi « ne vient pas signer un autre accord, il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères (en juin dernier). Je pense aussi que le Président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion inter-institutionnelle où il a informé toutes les institutions ».

Il a par ailleurs signalé la présence dans la délégation congolaise du président de l'Assemblée nationale, aimé Boji Sangara : « Je pense que, de manière transparente, les élus pourront être informés, d'abord. Ils le sont, parce que l'honorable Boji Sangara est ici, à Washington ».

Ce dernier assistera sûrement jeudi à la cérémonie des signatures de l'accord. Cela étant, poursuivi la même source, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification.