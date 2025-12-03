Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - « Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains » (Tina Salama)

L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame s'apprêtent à entériner ce jeudi 4 décembre à Washington « n'est pas la vente des minerais aux Américains ». C'est ce qu'a affirmé la porte-parole du président congolais, Tina Salama, lors d'un point de presse coanimé dans la capitale américaine avec le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya.

La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. « Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement », a poursuivi Tina Salama

« Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement », a-t-elle soutenu, démentant une série de rumeurs qui circulent sur la toile à propos de ce texte.

Cet accord ne signifie pas non un « partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virungas, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception ».