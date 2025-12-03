Congo-Kinshasa: « Sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et de Doha ne mèneront pas à une paix durable » (Société civile)

Dans déclaration publiée mercredi 3 décembre, la société civile de la RDC affirme que « sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et de Doha ne mèneront pas à une paix durable » en RDC.

Cette déclaration est signée par 67 organisations sociales ce mercredi, où les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda) sont arrivés à Washington pour entériner un "accord de paix" et un "cadre d'intégration économique régionale" sous la supervision de leur homologue américain Donald Trump.

Ces organisations insistent sur l'urgence de la tenue d'un dialogue interCongolais inclusif, « qui s'attaque aux causes profondes des conflits, donne voix aux populations directement touchées et associe les autres acteurs armés, l'opposition non armée et la société civile »

Elles déplorent le fait que les avancées de processus de Washington et de Doha n'ont pas amélioré la situation, la violence se poursuivant sur plusieurs fronts.