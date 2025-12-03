Cote d'Ivoire: Gouvernance publique - 90 acteurs outillés sur la transparence budgétaire

3 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Le Programme pays de renforcement des capacités (Pprc), rattaché au Cabinet du Premier ministre, a lancé à Abidjan une série de formations consacrées à la transparence budgétaire et à la participation citoyenne. L'ouverture officielle a été effectuée par Djè Jean Jacques, responsable administratif et financier, représentant la coordonnatrice nationale.

Organisée au Centre d'éducation à distance (Ced) de Cocody, l'activité se déroule en trois sessions de 30 participants, soit 90 acteurs issus des administrations publiques, des organes de contrôle, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile. Les sessions s'étalent du 24 novembre au 3 décembre 2025.

Pendant ces ateliers, les participants sont formés aux principes de transparence budgétaire, aux mécanismes de participation du public, aux normes internationales (Gift, Fmi, Ocde), ainsi qu'aux outils de suivi citoyen des finances publiques. Les travaux sont animés par deux experts -- un international et un national -- à travers des exposés, des études de cas, des exercices pratiques et des échanges interactifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le Pprc, cette initiative vise à renforcer la culture de redevabilité en Côte d'Ivoire et à encourager une participation plus active des citoyens au processus budgétaire. Elle bénéficie de l'appui du Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services aux citoyens (Pagds), financé par la Banque mondiale.

À l'issue des premières sessions, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation, saluant la pertinence des modules, la clarté des exposés et l'utilité des outils mis à leur disposition pour améliorer le suivi citoyen des politiques publiques.

Cette campagne de renforcement des capacités s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par l'État en matière de transparence des finances publiques, en cohérence avec les engagements pris dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (Ogp).

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.