Cote d'Ivoire: Gouvernance publique - 90 acteurs outillés sur la transparence budgétaire

Le Programme pays de renforcement des capacités (Pprc), rattaché au Cabinet du Premier ministre, a lancé à Abidjan une série de formations consacrées à la transparence budgétaire et à la participation citoyenne. L'ouverture officielle a été effectuée par Djè Jean Jacques, responsable administratif et financier, représentant la coordonnatrice nationale.

Organisée au Centre d'éducation à distance (Ced) de Cocody, l'activité se déroule en trois sessions de 30 participants, soit 90 acteurs issus des administrations publiques, des organes de contrôle, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile. Les sessions s'étalent du 24 novembre au 3 décembre 2025.

Pendant ces ateliers, les participants sont formés aux principes de transparence budgétaire, aux mécanismes de participation du public, aux normes internationales (Gift, Fmi, Ocde), ainsi qu'aux outils de suivi citoyen des finances publiques. Les travaux sont animés par deux experts -- un international et un national -- à travers des exposés, des études de cas, des exercices pratiques et des échanges interactifs.

Selon le Pprc, cette initiative vise à renforcer la culture de redevabilité en Côte d'Ivoire et à encourager une participation plus active des citoyens au processus budgétaire. Elle bénéficie de l'appui du Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services aux citoyens (Pagds), financé par la Banque mondiale.

À l'issue des premières sessions, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation, saluant la pertinence des modules, la clarté des exposés et l'utilité des outils mis à leur disposition pour améliorer le suivi citoyen des politiques publiques.

Cette campagne de renforcement des capacités s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par l'État en matière de transparence des finances publiques, en cohérence avec les engagements pris dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (Ogp).