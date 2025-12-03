Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - La Société ivoirienne d'ORL lance ses journées scientifiques

3 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

La 2e édition des Journées de la Société ivoirienne d'oto-rhino-laryngologie (ORL) se tient du 3 au 6 décembre à Yamoussoukro et à Bouaké. Placées sous le thème « L'oreille de A à Z », ces journées scientifiques sont marquées par des chirurgies humanitaires, des séances de dépistage de la surdité ainsi qu'un dîner gala destiné à célébrer les 10 ans des chirurgies de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire.

Le top départ a été donné à l'hôpital catholique Saint Joseph Moscati de Yamoussoukro. La présidente du comité d'organisation, le Pr Kouassi Judith, a indiqué, lors d'un point de presse, que les 3 et 4 décembre, l'hôpital Moscati, le CHR, la Clinique Énergie et la Clinique Grâce des Lacs accueilleront les malades de Yamoussoukro. Quant aux patients de Bouaké, ils devront se rendre au CHU et à la Clinique Jean Baptiste Vatelo pour bénéficier de cette opération humanitaire gratuite.

« Au total, 120 patients présentant des pathologies relevant de notre spécialité -- notamment le goitre, les maladies du nez et celles de l'oreille -- bénéficieront de cette prise en charge », a-t-elle précisé. Selon elle, la sélection a été effectuée depuis le mois de septembre, à la suite de consultations et de diagnostics posés chez des personnes souffrant d'affections ORL. « Nous ferons l'effort, pendant ces deux jours, de prendre en charge les 120 malades retenus pour l'opération. Ils peuvent être rassurés, car un suivi sera assuré jusqu'à leur guérison », a-t-elle ajouté.

Pr Kouassi Judith a également détaillé la suite du programme : un dépistage gratuit le 4 décembre, et le 5 décembre, une journée de vulgarisation consacrée à la connaissance de l'oreille (fonctionnement, constitution, maladies fréquentes et modes de prise en charge). « Notre objectif est d'aller vers les populations à travers une démarche de santé communautaire et surtout de les sensibiliser, afin de faciliter une prise en charge rapide en cas de douleur », a-t-elle conclu.

