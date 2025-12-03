Fraîchement élu à la tête de l'Amicale des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire (AJS-CI), Ouattara Gaoussou a été reçu, le mercredi 3 décembre 2025, à la Tour A du Plateau, par le Ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch. Cette audience, la toute première sortie officielle du nouveau président, s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de renforcement des liens avec les autorités sportives.

Entouré de plusieurs membres de son bureau, Ouattara Gaoussou a exprimé sa gratitude au Ministre pour le soutien constant apporté à la profession. Il a également réaffirmé la volonté de l'AJS-CI de travailler étroitement avec le Ministère afin de contribuer au développement du sport ivoirien. Une coopération jugée indispensable dans un contexte marqué par de grands défis médiatiques et sportifs.

En face, le Ministre Adjé Silas Metch a salué l'engagement des journalistes sportifs, rappelant le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'écosystème du sport national. « Dans le système sportif, nous apprécions le travail que vous abattez. Vous n'êtes pas seulement des partenaires, vous faites partie intégrante du Ministère des Sports. Il est essentiel que la bonne ambiance règne entre nous », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre a par ailleurs rappelé la vision du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, qui fait du sport un levier majeur de rayonnement international pour la Côte d'Ivoire.

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, il a insisté sur le rôle stratégique des journalistes sportifs dans la défense du titre de champion d'Afrique. « Le sport est certes un jeu, mais un jeu avec des enjeux. Avec votre contribution, nous devons davantage rayonner au sommet du sport mondial. Protégez l'image de marque de notre pays et demeurez dans la critique constructive », a-t-il conseillé.

Dans la dynamique de son mandat, Ouattara Gaoussou prévoit, avec son équipe, une série de visites de courtoisie auprès des structures clés du Ministère des Sports, notamment l'Office National des Sports (ONS) et la Direction Générale des Sports et de la Vie Fédérale (DGSVF). Des rencontres qui devraient consolider davantage la collaboration entre les acteurs médiatiques et institutionnels du secteur sportif.