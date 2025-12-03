Congo-Kinshasa: L'insécurité alimentaire frappe 60% des ménages du Kasaï-Oriental

3 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Soixante pour cent des ménages du Kasaï-Oriental souffrent de l'insécurité alimentaire. Ces résultats ont été publiés mardi 2 décembre à Mbuji-Mayi au cours de l'atelier de restitution de l'analyse IPC ou cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire à l'intention des autorités provinciales, celles de la santé et de l'éducation.

La publication intervient après une enquête approfondie de la sécurité alimentaire menée pendant 21 jours du mois de juillet à août dernier dans les ménages de la province par l'Institut national de la statistique, appuyées par le Programme alimentaire mondial (PAM).

Ce rapport révèle que la situation est très préoccupante dans les territoires de Kabeya-Kamwanga, Miabi et Lupatapata, où des proportions des ménages en insécurité alimentaire sont égales ou supérieur à septante pour cent (70%).

