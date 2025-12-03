Congo-Kinshasa: La MONUSCO Beni offre un nouveau bâtiment moderne au service de la Protection civile

Après 15 ans de conditions de travail précaires dans un bâtiment colonial vétuste, le service de la Protection civile de Beni dispose désormais d'un nouveau siège moderne, remis officiellement ce mardi 2 décembre 2025 par la MONUSCO aux autorités locales. Une avancée majeure pour ce service étatique en première ligne lors de catastrophes et urgences humanitaires.

Le nouveau bâtiment, érigé derrière l'hôtel de ville de Beni, comprend une salle de réunion, des bureaux pour la coordination, le personnel administratif, les moniteurs, ainsi qu'un espace dédié aux volontaires. Il est également équipé d'une réception, de toilettes externes et d'un système d'éclairage complet, garantissant un environnement de travail digne pour les agents de la protection civile.

Un appui salué par les autorités

Jean Paul Kapitula, coordonnateur de la Protection civile à Beni, a exprimé sa gratitude :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Après 15 ans, voir un bâtiment comme celui-ci, c'est une reconnaissance de notre travail. Mais pour nous, c'est surtout de la gratitude, encore et toujours ».

Le maire de la ville, le colonel Jacob Nyofondo te Kodale, a également salué l'initiative :

« Ce cadre de travail permettra au service de mieux répondre aux défis humanitaires et sécuritaires auxquels nos communautés font face ».

Un projet à impact rapide

Ce bâtiment a été réalisé dans le cadre des projets à impact rapide (QUIPS) de la MONUSCO, pour un coût total de 47 847 dollars américains. Un appel a été lancé à d'autres partenaires pour emboîter le pas à la MONUSCO afin de renforcer davantage les capacités de la Protection civile dans cette région sensible du Nord-Kivu.