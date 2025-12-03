Congo-Kinshasa: Lancement officiel des opérations de désarmement des miliciens Mobondo à Mbakana

Les opérations de désarmement et démobilisation des anciens miliciens du groupe armé Mobondo ont été lancées mardi à Mbakana, dans la commune de Maluku. La cérémonie, présidée par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, marque une étape importante dans la mise en oeuvre du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).

Ces opérations visent près de 5 000 ex-combattants Mobondo basés dans l'axe Mfumo Nkento. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le quartier Mbakana, la cérémonie symbolique s'est tenue en présence des autorités et des représentants du programme.

Deux armes de guerre ont été remises au vice-premier ministre, signe de la volonté du groupe armé Mobondo de répondre à l'appel à la paix lancé par le Chef de l'État.

Tede Matakama, représentant des Mobondo, a déclaré :

« Nous, les Mobondo, avons accepté de déposer les armes. Que l'appel à la paix lancé par le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, soit effectif dans tout le Plateau. Nous attendons aussi le développement : la reconstruction des maisons détruites, la réhabilitation des routes et des solutions contre la famine qui sévit dans la contrée ».

Le Vice-premier ministre, Jacquemain Shabani, s'est réjoui de ce geste.

« Les démobilisés qui remettent leurs armes aujourd'hui posent un acte de courage et de loyauté envers la République. Ils choisissent de tourner la page des violences pour écrire celle de la paix et de la réconciliation », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur national du P-DDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntanga Ntita, a rappelé l'ampleur de l'enjeu de cette opération :

« Le processus lancé à Mbakana est la clé pour restaurer l'autorité de l'État et relancer le développement communautaire ».