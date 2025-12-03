Afrique de l'Ouest: BRVM - Orientation à la hausse des activités du marché ce mercredi 3 décembre 2025

A l'exception de la valeur des transactions, toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont été orientées à la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 3 décembre 2025.

La valeur totale de ces transactions est en effet passée de 4,110 milliards FCFA la veille à seulement 612,541 millions FCFA ce 3 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 80,436 milliards, se situant à 13 587,872 milliards de FCFA contre 13 507,436 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre aussi une hausse de 63 millions, s'établissant à 10 654,618 milliards FCFA contre 10 654,555 milliards FCFA le mardi 2 décembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tous les indices sont en vert contrairement à la veille. L'indice BRVM Composite connait ainsi une hausse de 0,60% à 352,42 points contre 350,33 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré un accroissement de 0,75% à 169,03 points contre 167,78 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une forte hausse de 1,57% à 146,00 points contre 143,74 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Ecobank côte d'Ivoire (plus 4,99% à 16 505 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 950 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,05% à 9 790 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 2 230 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,90% à 5 495 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 2,53% à 2 500 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 2,35% à 2 490 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,21% à 19 500 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 1 755 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,00% à 990 FCFA).