Afrique de l'Ouest: BRVM - Orientation à la hausse des activités du marché ce mercredi 3 décembre 2025

3 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'exception de la valeur des transactions, toutes les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont été orientées à la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 3 décembre 2025.

La valeur totale de ces transactions est en effet passée de 4,110 milliards FCFA la veille à seulement 612,541 millions FCFA ce 3 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 80,436 milliards, se situant à 13 587,872 milliards de FCFA contre 13 507,436 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre aussi une hausse de 63 millions, s'établissant à 10 654,618 milliards FCFA contre 10 654,555 milliards FCFA le mardi 2 décembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tous les indices sont en vert contrairement à la veille. L'indice BRVM Composite connait ainsi une hausse de 0,60% à 352,42 points contre 350,33 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré un accroissement de 0,75% à 169,03 points contre 167,78 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une forte hausse de 1,57% à 146,00 points contre 143,74 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Ecobank côte d'Ivoire (plus 4,99% à 16 505 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,97% à 950 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,05% à 9 790 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 2 230 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,90% à 5 495 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 2,53% à 2 500 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 2,35% à 2 490 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,21% à 19 500 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 1 755 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,00% à 990 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.