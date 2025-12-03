Ile Maurice: Deux scénarios, un choix national

Le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines a annoncé, dans un communiqué émis ce 3 décembre, le lancement d'un processus de consultation publique autour de deux propositions majeures visant à réformer l'accès aux établissements secondaires. Cette initiative s'inscrit dans l'élaboration d'un plan stratégique destiné à transformer en profondeur le système éducatif mauricien.

Répondre à un défi persistant : l'admission au secondaire

Selon le ministère, l'un des défis les plus sensibles concerne depuis longtemps le mode d'admission des élèves au secondaire. La concurrence intense engendrée par le système actuel a des répercussions sur le bien-être des apprenants, nécessitant une nouvelle approche plus équilibrée et plus inclusive.

À la suite des Assises de l'Éducation 2025, deux propositions distinctes ont émergé.

Proposition 1 : Admission en Grade 7 basée sur le PSAC et introduction du NCE

La première option propose une admission en Grade 7 dans les écoles secondaires régionales sur la base des résultats du Primary School Achievement Certificate (PSAC), combinés à l'introduction du National Certificate of Education (NCE).

Les points clés :

⚫ Tous les élèves auraient accès à une école régionale en Grade 7 via les résultats du PSAC.

⚫ Les élèves n'atteignant pas le niveau requis seraient orientés vers le Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills (FPLNS).

⚫ Environ 2 400 élèves pourraient ensuite intégrer un National Secondary School en Grade 7.

⚫ Abolition du National Certificate of Education at Grade 9.

⚫ Introduction d'une nouvelle grille de notation pour le PSAC (grades A à F et grade 9).

Proposition 2 : Maintien du système actuel du PSAC mais admission en Grade 10 via le NCE

La deuxième proposition maintient l'actuelle structure du PSAC mais prévoit une admission en Grade 10 dans les écoles nationales selon les résultats du NCE.

Les principaux éléments :

⚫ Le système de notation actuel du PSAC (grades 1 à 6) serait conservé.

⚫ Tous les élèves auraient accès à une école régionale en Grade 7.

⚫ Environ 2 400 élèves pourraient rejoindre un National Secondary School en Grade 10 selon leurs performances au NCE.

⚫ Les élèves n'ayant pas atteint le niveau requis poursuivraient également vers le FPLNS.

Dans les deux propositions, une option est laissée ouverte : permettre aux écoles nationales de fonctionner en mode non mixte (féminin ou masculin), sauf pour le Mahatma Gandhi Institute, ou de rester co-éducationnelles.

Une large consultation publique du 8 décembre 2025 au 20 janvier 2026

Afin d'affiner ces propositions et d'intégrer la plus pertinente dans le futur plan stratégique, le Conseil des ministres a validé l'organisation d'une vaste consultation publique.

Le ministère rencontrera ainsi ses partenaires clés à partir du 8 décembre 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Parallèlement, un questionnaire en ligne sera mis à disposition du public pour recueillir les avis des citoyens. Le lien sera communiqué ultérieurement via un communiqué de presse.

Avec cette démarche, le ministère confirme son ambition de moderniser le système éducatif mauricien tout en plaçant le bien-être et les perspectives d'avenir des jeunes au coeur de la réforme.