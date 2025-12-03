Congo-Kinshasa: Nord-Ubangi - L'Olpa proteste contre l'agression d'un journaliste à Gbadolite

L'ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse basée à Kinshasa appelle les autorités de cette partie de la République démocratique du Congo à dIligenter une enquête sérieuse afin d'identifier les auteurs de ce forfait pour qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi.

Dans une correspondance adressée le 2 décembre au commissaire provincial de la Police nationale congolaise (PNC/Nord-Ubangi), l'organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse basée à Kinshasa, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa)? a protesté contre l'agression de Caroline Ndoba, journaliste et directrice provinciale de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC) basée à Gbadolite (Nord-Ubangi), par un groupe des jeunes déchaînés.

L'organisation, qui a fermement condamné cette agression contre une journaliste en plein exercice de sa profession et déploré l'inaction des services de l'ordre, déclare qu'il s'agit d'une atteinte grave au droit d'informer et d'être informé garanti par la loi congolaise ainsi que par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Elle a appelé à une enquête et à des sanctions contre les auteurs de cet acte. "L'OLPA vous prie de bien vouloir diligenter une enquête sérieuse afin d'identifier les auteurs de ce forfait pour qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi", a déclaré l'ONG.

La journaliste Ndoba a été prise à partie, le 29 novembre 2025, dans la cité aéroportuaire de Moanda, à 5 km du centre ville de Gbadolite, par un groupe de jeunes alors qu'elle effectuait un reportage après de vives tensions consécutive à un accident tragique ayant causé la mort notamment d'une fillette de 5 ans. Ces jeunes en colère, a précisé l'organisation, s'en sont violemment pris à la journaliste qui s'en est sortie avec des lésions corporelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ses effets personnels (poste récepteur, montre et une somme de 300 000 francs congolais) ont été emportés. Elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'un autre groupe des jeunes qui, l'ayant reconnue, l'ont conduite aux cliniques universitaires de Gbadolite pour des soins appropriés", a indiqué l'Olpa.