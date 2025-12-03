Tunisie: Réouverture du 'Musée Romain et Paléochrétien' de Carthage Dermech

CARTHAGE — Le "Musée Romain et Paléochrétien" de Carthage, récemment réaménagé, a rouvert ses portes mercredi après-midi, après des travaux de rénovation entamés en avril 2024. Le musée est situé à Carthage Dermech, un site d'une richesse archéologique inestimable, qui dévoile des strates d'histoire couvrant plusieurs siècles.

L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, ainsi que de responsables de l'Institut National du Patrimoine (INP), de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), de chercheurs et d'experts en archéologie, ainsi que de représentants des ambassades accréditées en Tunisie.

Ce musée, dans sa version renouvelée, se positionne comme une étape clé pour comprendre l'évolution de Carthage durant les périodes romaine tardive et paléochrétienne, offrant une perspective enrichissante sur l'architecture religieuse, les espaces urbains et les pratiques spirituelles de l'époque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le musée a été fondé en 1984 dans le cadre de la campagne internationale pour la sauvegarde de Carthage lancée par l'UNESCO. Le projet a vu la participation de plusieurs institutions scientifiques, notamment le Kelsey Museum de l'Université du Michigan, sous la direction du conservateur tunisien Abdelmajid Nabli et de l'archéologue américain John Humphrey, avec le soutien financier de la Fondation Earthwatch. La conception architecturale a été réalisée par Patrick Anselm et Emmanuel Baliguié, et l'aménagement muséographique par James Richardson.

Le musée offre une expérience immersive en permettant de découvrir des vestiges archéologiques directement issus du site, ce qui en fait une référence de premier plan pour les recherches archéologiques. Les travaux de réaménagement ont permis de réorganiser les espaces d'exposition et d'ajouter de nouveaux éléments, dont des sections interactives. Les coûts de cette réhabilitation ont atteint environ 600 000 dinars, comme l'a précisé Tarek Baccouche, directeur général de l'INP.

La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a déclaré aux médias : « Ce musée, petit par sa taille, est immense par la richesse de ses recherches et des témoins de notre histoire qu'il conserve ». Elle a ajouté que la réouverture de ce site constitue une étape décisive dans la valorisation du patrimoine national et dans la stratégie de son département pour « rouvrir les musées fermés dans le pays, renforçant ainsi le partenariat avec le ministère du Tourisme pour promouvoir le tourisme culturel ».

De son côté, la directrice générale de l'AMVPPC, Rabiaa Belfghira, a précisé que « le musée fait partie d'une série de projets de valorisation du patrimoine tunisien dont l'objectif est d'attirer un plus grand nombre de visiteurs ». En 2024, l'Agence a enregistré « environ un million de visiteurs » et vise à atteindre « un million et demi en 2025 ». « Nous travaillons sur des circuits touristiques innovants et des projets d'éclairage artistique pour renforcer l'attractivité de nos sites », a-t-elle ajouté.

La chercheuse et membre de l'équipe scientifique du musée, Sihem Aloui, a quant à elle évoqué le processus de réouverture. "Nous avons veillé à récupérer toutes les pièces qui étaient stockées, notamment les 400 pièces de la collection, et avons restauré le musée à sa version de 1984 avec l'ajout de nouvelles sections", a-t-elle indiqué.

Le musée s'est doté de tablettes interactives, permettant aux visiteurs d'explorer les collections d'une manière moderne et engageante, similaire à celles utilisées à Sbeitla. Ces outils numériques, dont certains sont consacrés à la statue de Ganymède et au cirque de Carthage, ajoutent une dimension immersive à la visite.

Le musée est désormais ouvert tous les jours de la semaine, avec des accès gratuits le premier dimanche de chaque mois, ainsi qu'à l'occasion des fêtes nationales et des journées internationales des sites (18 avril) et des musées (18 mai).

La réouverture du musée s'inscrit dans une vaste campagne de réhabilitation du site archéologique de Carthage, pilotée par l'AMVPPC, qui inclut l'aménagement des espaces extérieurs et des accès au musée. L'ensemble du site de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, continue de séduire les chercheurs et les visiteurs du monde entier.