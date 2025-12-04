Afrique de l'Est: La COMESA approuve le soutien à la reconstruction du Soudan

Le Ministère de l'Industrie et du Commerce a examiné avec l'Organisation de la COMESA les aspects de la coopération entre le Soudan et l'Organisation, où il a été convenu que l'Organisation soutiendrait les programmes de reconstruction et les projets qui seront présentés par le Ministère de l'Industrie et du Commerce, à condition qu'ils soient inclus dans la liste des projets à financer par la Banque Mondiale et l'Union Européenne.

Cela a été fait lors des réunions tenues aujourd'hui par le Sous-secrétaire du Ministère de l'Industrie et du Commerce, Dr Awad Salam, avec le secrétaire général de la COMESA, Chelsea Mpondo Kapwepwe, et le secrétaire général adjoint des programmes de l'organisation, ambassadeur Mohamed Qadah, en marge de la participation de la délégation du Soudan aux réunions de la commission gouvernementale et du conseil ministériel de la COMESA dans la capitale zambienne, Lusaka.

Il a été convenu d'un certain nombre de programmes de formation et de construction des capacités organisés par la COMESA, ainsi que d'un accord sur la présentation par le Soudan de projets de petites et moyennes industries qui seront financés par l'organisation avec les partenaires de l'organisation, en plus d'un accord sur le soutien à des projets énergétiques avec l'appui de la Banque mondiale, le plus grand partenaire de l'organisation.

La secrétaire générale de l'organisation a affirmé son accord et celui de l'organisation pour soutenir pleinement tous les programmes de reconstruction, conformément à ce qui a été convenu avec le secrétaire général adjoint.

Dans le même contexte, le Sous-secrétaire a tenu une réunion de coordination réunissant les membres de la délégation, l'ambassadeur du Soudan en Zambie, le représentant permanent auprès de l'Organisation, et le conseiller de l'Organisation, expert soudanais dans le domaine de l'énergie, Dr Mohamadein Seif Al-Nasr.

La réunion a porté sur l'atelier que le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit d'organiser prochainement pour étudier les meilleurs moyens de bénéficier de l'organisation dans le financement de programmes, des projets et de la construction des capacités.