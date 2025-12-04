Sénégal: Industrialisation du pays - 28 agropoles et 30 zones industrielles annoncés en 2026

Le Sénégal s'engage sur une nouvelle phase de son industrialisation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, a annoncé, ce mercredi, le lancement en 2026 des travaux de construction de vingt-huit plateformes agropoles et de trente zones industrielles à travers le pays. Un programme structurant dont le budget s'élève à 109 milliards FCFA.

Prenant la parole lors de l'examen du budget de son ministère, le ministre a précisé que ces agropoles seront implantés dans les régions du centre, Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack, ainsi que dans celles du sud, à savoir Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. « Avec ce budget, nous allons pouvoir réaliser 28 plateformes industrielles agropoles dans ces zones », a-t-il indiqué.

Serigne Guèye Diop a assuré que les 45 départements du Sénégal seront concernés. Les marchés relatifs à ces chantiers seront lancés dès le début de l'année, avec la participation des meilleures entreprises nationales de BTP. Parallèlement, le gouvernement compte débuter, cette année, la construction d'une trentaine de zones industrielles, notamment à Touba, Ziguinchor et Matam. Les agropoles de l'Est et du Nord, eux, devraient démarrer en 2027.

Le ministre a insisté sur un modèle de développement industriel incluant des incubateurs dédiés aux jeunes, aux femmes et aux GIE, afin de renforcer leurs capacités techniques et commerciales. Ces infrastructures seront conçues selon le modèle de Sandiara, une zone industrielle performante mise en place par Serigne Guèye Diop lorsqu'il dirigeait la commune.

Il a également évoqué les limites du modèle de Diamniadio, estimant que le foncier trop coûteux et la saturation rapide démontrent la nécessité d'une approche plus compétitive et décentralisée. « Le modèle de Sandiara fonctionne mieux. Diamniadio est plein depuis un an, il n'y a plus d'espace », a-t-il souligné.

Dans cette stratégie, l'État mise aussi sur l'installation de ports secs, indispensables au bon fonctionnement des zones industrielles, à l'image de celui de Sandiara qui accueille quotidiennement près d'un millier de camions maliens. Les futures plateformes industrielles intégreront ainsi des espaces de stockage, des marchés de gros et un guichet unique douanier pour fluidifier les opérations.