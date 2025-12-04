Afrique Centrale: Les États consolident la coordination face aux urgences sanitaires

À l'issue de la deuxième réunion du comité de pilotage du Centre de coordination régional d'Africa CDC pour l'Afrique centrale, le 2 décembre à Brazzaville, les pays membres se sont engagés à construire une architecture solide de préparation et de réponse aux urgences de santé.

Renforcer la sécurité sanitaire, les capacités nationales de surveillance et de gestion des urgences notamment dans les zones transfrontalières ; accroitre les financements domestiques et innovants afin de garantir une réponse efficace aux enjeux de santé figurent parmi les résolutions prises par les États lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du Centre de coordination régional d'Africa CDC pour l'Afrique centrale.

Il s'agit pour les États membres, de « construire une architecture régionale solide de préparation et de réponse aux urgences sanitaires au regard des épidémies persistantes dans la région », a indiqué le Dr Brice Bicaba, directeur régional du Centre de coordination d'Africa CDC pour l'Afrique centrale, donnant lecture du communiqué ayant sanctionné les travaux dudit comité.

Au nombre des problématiques de santé passées en revue à cette occasion figurent la situation épidémiologique, la stratégie régionale du transport des échantillons, la nécessité d'un accord de partage de données entre Africa CDC et les Etats membres, « condition essentielle pour une surveillance efficace, une coordination renforcée, une anticipation optimale des risques », a souligné le ministre congolais de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, qui a présidé la réunion du comité de pilotage.

Évoquant les avancées et les défis à relever pour la sécurité et la souveraineté sanitaires, le Pr Yap Boum II, représentant le directeur général d'Africa CDC, a indiqué : « En unissant nos forces, nous pouvons construire une Afrique centrale capable non seulement de répondre aux crises mais aussi de les prévenir ».

Il convient par ailleurs de souligner que l'ambition d'Africa CDC est aussi d'accélérer la fabrication locale des produits médicaux avec un objectif de 60% de production africaine.

Passation Congo-Tchad

La deuxième réunion du comité de pilotage du Centre de coordination régional d'Africa CDC pour l'Afrique centrale a également été marquée par le passage de la présidence du comité de pilotage du Congo au Tchad. « Le Tchad s'engage à assumer cette présidence en étant un facilitateur et catalyseur pour que ce mandat porte ses fruits », a déclaré l'ambassadeur du Tchad au Congo, Abdel-Kerim Ahamadaye Bakhit, en souhaitant que les moyens suivent les ambitions pour une mise en oeuvre réussie de la feuille de route.

Clôturant les travaux, le ministre congolais de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, a indiqué : « Nous avons identifié et hiérarchisé les activités prioritaires, nécessaires pour consolider notre sécurité sanitaire collective et renforcer la résilience de notre sous-région. À l'ensemble des représentants des ministres de la santé des pays ici représentés, je lance un appel : plaidez auprès de vos hiérarchies pour une prise en compte effective des conclusions auxquelles nous sommes parvenus au cours de cette réunion ».