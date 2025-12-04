Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, François Ndong Obiang, a pris part ce vendredi 28 novembre 2025, à Libreville, à la Conférence nationale sur la conformité, l'intégrité et la sécurité financière, organisée par le cabinet RN Consulting.

Cet événement a réuni des experts, des responsables publics ainsi que des acteurs de la société civile, autour d'un objectif majeur : renforcer la transparence et promouvoir une gouvernance moderne, conforme aux standards internationaux.

Dans son allocution, le Ministre François Ndong Obiang, par ailleurs parrain de l'événement, a réaffirmé l'engagement du Gouvernement ainsi que la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema : bâtir un État responsable, crédible et respecté. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des outils performants, des dispositifs de contrôle renforcés et de promouvoir une véritable culture d'intégrité afin de consolider la reconstruction institutionnelle en cours.

À l'issue des échanges de cette première Conférence nationale sur la conformité et l'intégrité, le cabinet RN Consulting, par la voix de son dirigeant Roland Ndjambé, a remis au Ministre un mémorandum regroupant des recommandations opérationnelles destinées à accompagner les réformes engagées.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le doyen Paul Malekou, homme politique et ancien Ministre des Affaires étrangères. »