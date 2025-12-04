Gabon: Des certificats de fin de formation remis aux jeunes Gabonais

3 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MTPEDS

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions, et Ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social par intérim, François Ndong Obiang, a remis ce vendredi 28 novembre 2025 les certificats de fin de formation aux jeunes Gabonais bénéficiaires du programme Initiative Jeunesse Autonome (IJA), mis en oeuvre par le Pôle National de Promotion de l'Emploi (PNPE).

Financé par le Fonds Équipe France, le programme a formé 75 jeunes déscolarisés dans 17 corps de métiers à Libreville, Franceville et Port-Gentil, leur offrant de réelles opportunités d'insertion professionnelle.

Le Ministre a salué l'engagement des jeunes, rappelant que cette initiative s'inscrit dans la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour une jeunesse mieux formée, autonome et actrice du développement du Gabon.

