Gabon: Le Chef de l'État impulse l'accélération des projets structurants et la modernisation des services publics dans le Haut-Ogooué

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a conduit, ce 30 novembre 2025 à Franceville, une série d'initiatives majeures visant à renforcer la gouvernance sectorielle, soutenir le dynamisme économique local et valoriser les initiatives provinciales.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du suivi opérationnel des projets publics et traduisent pleinement la vision de développement du Gabon, centrée sur l'efficacité administrative, l'attractivité des territoires et l'appui à l'économie réelle.

Ainsi, le Chef de l'État a inauguré le nouveau siège de la Direction provinciale des Mines, un symbole de modernisation et de renforcement des capacités opérationnelles de l'administration minière dans la province. À cette occasion, le Maire de Franceville a rappelé que l'inauguration récente de plusieurs infrastructures publiques illustre la dynamique de modernisation impulsée par le Président de la République, tandis que le Ministre des Mines a souligné l'importance stratégique de ce bâtiment pour la Subdivision Haut-Ogooué / Ogooué-Lolo, désormais équipée d'outils modernes permettant d'accompagner le développement du secteur minier.

Cette infrastructure s'inscrit dans l'objectif de renforcer la gouvernance minière provinciale et de rapprocher l'administration des besoins des opérateurs économiques. Elle assure une supervision plus rigoureuse des activités minières et une plus grande transparence des procédures, tout en offrant un accompagnement rapide et efficace aux entreprises.

Le bâtiment, comprenant une trentaine de bureaux et accueillant jusqu'à cinquante agents spécialisés, constitue une plateforme moderne de soutien à la recherche, à l'exploitation et à la transformation locale des matières premières.

Dans la continuité de cette démarche, le Chef de l'État a procédé à l'ouverture officielle d'une nouvelle agence de la compagnie nationale Fly Gabon, renforçant ainsi la présence de la compagnie dans le sud-est de la province. Cette initiative contribue à améliorer la connectivité provinciale et à moderniser les infrastructures liées au transport aérien, facilitant les déplacements des populations et le transport des biens, tout en stimulant le dynamisme économique local.

Le Président de la République a également lancé la nouvelle édition de la Foire municipale de Franceville, un espace modernisé destiné à l'animation économique et culturelle de la province. Confiés à une entreprise locale, les travaux de construction de ce nouvel édifice ont mobilisé 500 ouvriers qualifiés et permis de créer une structure capable d'accueillir 1 000 personnes, avec plus de vingt-cinq attractions et des espaces adaptés aux besoins des artisans, producteurs, entrepreneurs et PME de la province.

Cette initiative favorise la promotion des produits locaux, le développement des circuits courts et la valorisation des initiatives entrepreneuriales tout en offrant une visibilité accrue aux acteurs économiques de la province.

À travers ces différentes actions, le Chef de l'État réaffirme sa volonté d'accélérer les projets prioritaires et d'assurer un suivi rigoureux sur le terrain, son engagement à moderniser les services publics dans les secteurs stratégiques des mines, du transport et du commerce, ainsi que sa détermination à renforcer l'attractivité économique du pays.

Ces initiatives traduisent une vision de développement équilibré, fondée sur la proximité administrative, la bonne gouvernance et la dynamisation des territoires.