Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 04 Décembre 2025

Afrique de l'Ouest: La BCEAO maintient son principal taux directeur à 3,25%

Réuni ce mercredi 03 décembre à Dakar, le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés ses principaux instruments, reconduisant le taux directeur à 3,25 % et le taux du guichet de prêts marginaux à 5,25 %, en vigueur depuis le 16 juin 2025. Le coefficient des réserves obligatoires reste quant à lui fixé à 3 %.

Selon le Gouverneur de la BCEAO M. Jean-Claude Kassi Brou, ces décisions s’appuient sur l’analyse de la conjoncture économique récente dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les performances restent soutenues, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 6,6 % au troisième trimestre 2025, après 6,5 % au trimestre précédent. [Source allAfrica]

RDC-Rwanda: rencontre au sommet à Washington pour une paix incertaine

À la veille de leur rencontre prévue ce jeudi 4 décembre à Washington, les présidents de la RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, s’apprêtent à entériner deux textes déjà signés par leurs représentants : l’accord de paix du 27 juin et le cadre d’intégration économique régionale du 7 novembre.

Cette rencontre, arrangée par les États-Unis, intervient dans un climat de défiance profonde entre les deux chefs d’État alors que la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo reste explosive. D’autres dirigeants africains ont été conviés afin de servir de témoins et, pour certains, de parties prenantes au futur dispositif régional. [Source RFI]

Une Burkinabè à la tête de la Composante Police de la MONUSCO

L’Inspectrice Générale de Police Mamouna Ouédraogo a officiellement pris ses nouvelles fonctions de Cheffe de Composante police à la , le 25 novembre 2025.

L’Inspectrice générale de Police Mamouna Ouédraogo est devenue la première femme cadre de la Police Nationale du Burkina Faso à atteindre un niveau de responsabilité aussi élevé au sein du système des Nations Unies, suite à sa nomination comme Cheffe de la Composante Police de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO). Cette nomination historique intervient à l’issue d’un processus de sélection international particulièrement rigoureux. [Source Apanews]

Libye : l'ex-chef de la prison de Mitiga devant la CPI

Première audience devant la Cour pénale internationale, mercredi pour le libyen El Hishri suspecté de crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Commandant en chef à la prison de Mitiga, il aurait ordonné ou supervisé des crimes dans cet univers carcéral entre 2015 et 2020. Des mauvais traitements qu'il aurait infligés aux détenus de la prison, y compris le meurtre d'une personne et la supervision du meurtre, du viol et de la torture d'autres personnes, selon les chefs d'accusation lus lors de l'audience publique. Il n'était pas tenu de plaider coupable. [Source Africanews]

Au Bénin, la cheffe Keith Sonon se lance dans un marathon culinaire inédit et galvanise tout un pays

Au Palais des congrès de Cotonou, l’air porte encore l’odeur mêlée des épices et des légumes revenus à feu vif. Depuis trois jours, une silhouette s’affaire sous les projecteurs, tablier noué, gestes nets, regard fixé sur la ligne d’arrivée d’un défi jamais tenté au Bénin : battre le record du plus long marathon culinaire au monde. La cheffe Keith Sonon, 33 ans, avance sans fracas, mais avec une détermination que rien ne semble entamer.

Autour d’elle, un ballet continu de casseroles et de plateaux témoigne de l’ampleur du défi : produire entre 1 000 et 1 500 plats par jour, sans interruption, devant le public et les contrôleurs mandatés. Le record, homologué par le Guinness World Records, n’est pas seulement un objectif technique. Il devient, pour beaucoup, un symbole : celui d’un pays qui veut affirmer sa place dans la haute cuisine mondiale. [Source Afrik.com]

Sénégal : Opérations au large de Dakar - La Marine et des plongeurs mobilisés pour sécuriser le navire « Mersin »

Au large de Dakar, les opérations se poursuivent pour la sécurisation du tanker « Mersin ». Le navire est actuellement stable, bien que les interventions soient compliquées par des conditions de vent défavorables. Une surveillance constante est maintenue pour prévenir tout risque additionnel.

Pour mener à bien cette mission, une équipe de plongeurs-démineurs de la société Tous Travaux Sous-Marins (TTS) a été mobilisée par le Port autonome de Dakar. Selon les informations rapportées par Emedia, ces spécialistes procèdent à une expertise technique approfondie de la coque et effectuent des interventions ciblées. [Source Senego]

Au Kenya, des députés dénoncent des violences sexuelles commises par des soldats britanniques

Une enquête parlementaire publiée mardi met en cause le comportement d’une unité de l’armée britannique présente dans le pays depuis l’indépendance en 1963, pointant « des viols, des agressions et des abandons d’enfants » conçus par les militaires.

Une enquête parlementaire au Kenya, publiée mardi 2 décembre, dénonce une « tendance inquiétante d’inconduite sexuelle » d’une unité de l’armée britannique basée dans le pays d’Afrique de l’Est. Depuis l’indépendance du Kenya, en 1963, l’ancienne puissance coloniale britannique y conserve une base, l’Unité de formation de l’armée britannique au Kenya (Batuk), dans les faubourgs de Nanyuki, à environ 200 kilomètres au nord de la capitale Nairobi. Sa présence alimente l’économie locale, mais a également été source de controverses. [Source Le Monde Afrique]

Au Mali, l’inclusion non-voyants progresse mais reste fragile

Au Mali, près de 0,8 % de la population vit avec un handicap, selon les statistiques nationales. À l’Institut national des aveugles du Mali (Inam), l’inclusion se pratique concrètement dans les classes : dans une salle de neuvième année du premier cycle fondamental, on compte 35 élèves voyants, cinq malvoyants et douze non-voyants.

Parmi eux, Nouhoum, 16 ans, candidat cette année au diplôme d’études fondamentales (Def), explique comment il suit le rythme de ses camarades voyants grâce au braille. "On écrit avec ça, on le fait piquer, on l’appelle un poinçon. C’est comme le stylo. On écrit en même temps que les élèves voyants", raconte-t-il. Grâce à ces méthodes, Nouhoum affiche d’excellentes notes : 17 sur 20 en septième année et 16 sur 20 l’année dernière. [Source Deutsche Welle]

Les femmes juristes africaines unissent leurs voix pour une gouvernance inclusive

Des délégations de juristes, de responsables politiques et d’acteurs de la société civile, venues de tout le continent, participent à Lomé au quatrième congrès du Réseau International des Femmes Avocates (RIFAV).

Organisée sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits humains, la rencontre offre aux femmes juristes un espace structuré de solidarité professionnelle internationale, visant à renforcer leur influence dans les plus hautes sphères juridictionnelles et décisionnelles. [Source Togonews]

Zambie : la dette publique réduite à 85 % du PIB

La Zambie se révèle comme une économie en reprise solide, portée par des réformes budgétaires et une restructuration réussie de sa dette extérieure. Selon l’agence Fitch Ratings, l’une des principales agences internationales d’évaluation financière, sa note souveraine a été relevée à B-, rejoignant S&P Global Ratings et reflétant la confiance croissante des investisseurs.

La dette publique devrait chuter de 114 % du PIB en 2024 à 85 % en 2026, avec des coûts de service réduits à 2 % du PIB d’ici 2027. Le gouvernement ambitionne de transformer cette reprise en création d’emplois, baisse de l’inflation et amélioration du niveau de vie. [Source Africa 24]