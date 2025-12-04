Le port autonome de Dakar a annoncé mercredi 3 décembre avoir dépêché des plongeurs démineurs pour inspecter le pétrolier Mersin. Ce bateau immobilisé à 20km des côtes sénégalaises transporte 39 000 tonnes de carburant et fait craindre une marée noire depuis qu'une faille a été repérée en salle des machines jeudi 27 novembre. Selon l'armateur turc du navire, ce dernier a été touché par des explosions externes, ce qui pourrait mener vers une piste criminelle.

Alors que sa poupe est à moitié immergée, l'opération est menée par une société sénégalaise spécialisée dans l'inspection sous-marine. Les plongeurs démineurs ont été déployés en mer pour un état des lieux du navire et mener des « interventions ciblées sur la coque », ajoute le communiqué du port autonome de Dakar.

Dakar n'a, à ce stade, pas confirmé de traces des explosions présumées et ne s'est prononcé sur aucun scénario. Cette opération va en revanche dans le sens d'un possible ciblage délibéré du navire.

De leur côté, des médias russes et turques évoquent notamment la piste d'une attaque de drones sous-marins ukrainiens, semblable à celles qui ont touché des navires russes sous sanction en mer Noire samedi 29 décembre.

Jointe par RFI, une source militaire européenne envisage sérieusement la possibilité que le Mersin fasse partie de la « flotte fantôme » russe, une flotte utilisée par Moscou pour contourner les sanctions et approvisionner le pays en carburant.

Pour l'heure, le transbordement du carburant du Mersin n'a pas encore commencé. Les autorités sénégalaises maintiennent un barrage antipollution autour du navire et surveillent la zone pour éviter toute fuite.