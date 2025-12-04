Ouganda: L'ONU dénonce des «manoeuvres répressives» avant l'élection présidentielle

4 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Christina Okello

À six semaines des élections générales du 15 janvier 2026, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la dérive sécuritaire en Ouganda. Dans un communiqué publié mercredi 3 décembre, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce des « manoeuvres répressives » visant l'opposition et les médias. Il appelle Kampala à cesser ces pratiques afin de garantir un scrutin « pleinement pacifique ».

Selon le Haut-Commissariat, au moins 550 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'année, dont plus de 300 au cours de la campagne électorale qui a débuté en septembre. L'organisation évoque des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des cas de torture, ainsi que l'usage d'une force disproportionnée par les forces de sécurité.

« Une cible facile », répond Kampala

Contacté par RFI, le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henry Oryem-Okello, rejette fermement les accusations. « Le Haut-Commissariat de l'ONU cherche une cible facile. Il y a d'autres pays où les violations sont bien plus graves, où il y a des meurtres extrajudiciaires, mais l'ONU n'en parle pas », affirme-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre insiste sur la stabilité du pays sous le NRM et le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et candidat à un nouveau mandat. « En Ouganda, tout se fait dans le cadre de la loi. Nous sommes l'oasis de paix et de sécurité de la région. Nous accueillons plus de deux millions de réfugiés, à un coût très élevé, et nous contribuons à la paix en Somalie et en RDC, là où d'autres ont échoué. Nous devrions être applaudis pour cela. »

Selon lui, l'Ouganda n'a « aucune obligation » envers l'ONU : « Nos obligations sont envers les Ougandais. Et si tous les acteurs respectent les règles et ne recourent pas à la violence, les élections seront pacifiques. »

Une campagne sous « violence d'État », selon l'opposition

L'opposition dépeint une réalité radicalement différente. Pour le NUP, le parti de Bobi Wine (Robert Kyagulanyi), la campagne se déroule sous une répression systématique. « Pour nous, cette campagne ressemble à une opération militaire : gaz lacrymogènes, tirs à balles réelles. Des gens sont morts, beaucoup sont blessés, et plus de 300 de nos partisans ont été arrêtés », dénonce Joel Ssenyonyi, porte-parole du parti.

Il ajoute que la police utilise des chiens renifleurs pour disperser les rassemblements, et accuse les forces de sécurité de viser les militants. « Certains sont ciblés par des tirs -- y compris nous, les dirigeants. Bobi Wine doit désormais porter un gilet pare-balles et un casque pour faire campagne. C'est totalement inacceptable. »

Le NUP redoute un scénario comparable aux violences de 2021, lorsque la dernière campagne électorale avait fait au moins 54 morts, selon des ONG.

L'ONU demande des enquêtes « complètes et impartiales »

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, appelle les autorités ougandaises à ouvrir des enquêtes « complètes et impartiales » sur les allégations de disparitions forcées, de torture et d'arrestations arbitraires, et à indemniser les victimes.

La semaine dernière encore, au moins un jeune homme a été tué lors d'un rassemblement de Bobi Wine à Iganga, à une centaine de kilomètres de Kampala.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.