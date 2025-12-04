Burkina Faso: Prix Pierre-Ouédraogo pour le leadership numérique - Le projet Smart ID de la société Wilko remporte la première édition

L'Initiative TIC et citoyenneté (ITCC) a récompensé, samedi 29 novembre 2025 à Ouagadougou, le projet Smart ID, développé par la société togolaise Wilko, en lui décernant le Prix Pierre-Ouédraogo pour le leadership numérique. La cérémonie de distinction s'est déroulée sous la présidence de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo.

La première édition du Prix Pierre-Ouédraogo pour le leadership numérique a consacré des projets et des personnalités dont les travaux incarnent l'innovation, l'impact social et l'excellence technologique en Afrique. Pour cette célébration, le Grand prix Pierre-Ouédraogo 2025 a été décerné au projet Smart ID, conçu par la société Wilko à Lomé (Togo), samedi 29 novembre 2025 à Ouagadougou. La cérémonie a rassemblé de nombreuses figures du numérique africain ainsi que plusieurs personnalités burkinabè.

La présidente de l'Initiative TIC et citoyenneté (ITCC) et ancienne ministre en charge du numérique, Hadja Ouattara, a expliqué que la vocation du prix est de mettre en valeur les innovateurs et leaders africains qui oeuvrent pour un numérique au service du développement, de l'inclusion et de la souveraineté technologique. « Pierre Ouédraogo a formé de nombreux experts et soutenu des initiatives pour un numérique équitable, souverain et accessible à tous.

C'est pourquoi le prix porte son nom pour rendre hommage à son engagement et son humanisme numérique », a-t-elle relevé. Elle a également remercié la ministre Aminata Zerbo pour l'appui institutionnel dans l'organisation de cette première édition.

Par ailleurs, l'ancien ministre en charge de l'éducation et président du jury, Stanislas Ouaro, a détaillé les critères de sélection qui sont basés sur l'impact réel, l'innovation, l'originalité, la contribution à l'intégration du numérique, la durabilité, la collaboration et engagement citoyen. Il a indiqué que c'est sur ces bases que le jury a sélectionné le projet Smart ID comme lauréat. Représentant de la société Wilko lors de la cérémonie, Emmanuel Kokouvi Akakpo s'est dit honoré de cette distinction.

Il a expliqué que Smart ID est un dispositif permettant l'identification rapide des individus et l'accès sécurisé aux données médicales même en étant hors connexion. « Le projet Smart ID est une solution pour sauver des vies en cas d'accident de circulation », a-t-il assuré. Il a affirmé que ce prix à hauteur de 5 millions FCFA contribuera à donner à Smart ID une dimension interna-tionale.

La ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo, a salué l'ingéniosité de Smart ID et exprimé sa gratitude envers les acteurs engagés pour un numérique africain éthique et inclusif. Elle a rappelé la vision du gouvernement burkinabè en matière de transformation digitale, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le numérique n'est plus une option, il est un levier stratégique, vital et non négociable du développement durable de notre nation et de notre continent », a-t-elle déclaré.

Elle a assuré le soutien continu de son département à cette initiative, qui contribue à renforcer la place de l'Afrique dans la société de l'information et rend hommage au combat de Pierre Ouédraogo pour la souveraineté numérique africaine. En outre, plusieurs distinctions honorifiques ont également été décernées au cours de la cérémonie telles que les prix à titre posthume remis à Makane Faye (Sénégal) et Tarek Kamel (Égypte), tandis que deux autres prix d'honneur ont été attribués au Professeur Nii Quaynor et à Pierre Dannjinou.

Une mention spéciale a été accordée au projet Malaria Safe du burkinabè NaanaTech, une solution innovante de lutte contre le paludisme basée sur l'intelligence artificielle. L'Initiative TIC et citoyenneté a donné rendez-vous en 2027 pour la deuxième édition du Prix Pierre-Ouédraogo, avec la volonté d'encourager davantage les talents numériques africains et de perpétuer l'héritage d'un visionnaire qui a marqué l'histoire de l'informatique sur le continent.