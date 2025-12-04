Burkina Faso: Cité de l'espérance de Rimkièta - Les travaux de construction lancés

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a posé la première pierre du complexe immobilier de la cité de l'espérance de Rimkièta, mercredi 3 décembre 2025, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou.

Le Centre de gestion des cités (CEGECI) confirme la volonté du gouvernement de renforcer l'accès au logement décent, moderniser les espaces urbains et mieux organiser l'occupation du foncier. Fort de ses 35 années d'expérience, l'institution s'est engagée à réaliser le complexe immobilier de la cité de l'espérance de Rimkièta, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. Les travaux ont été lancés, mercredi 3 décembre 2025. D'un coût global de 3,3 milliards FCFA, la cité de l'espérance va être construite sur une superficie de 8,4 hectares (ha).

Selon le directeur technique du CEGECI, Oumarou Dissa, le complexe immobilier comprend six immeubles d'habitation en R+3, un immeuble commercial en R+2 et un bâtiment commercial en rez-de-chaussée. Les immeubles d'habitation totalisent 66 appartements, soit 11 logements par bâtiment. Il a précisé que leur configuration prévoit, au rez-de-chaussée, deux appartements F3 séparés par un escalier et une guérite de surveillance. Aux étages courants, chaque niveau abrite deux appartements F3 et un appartement F2.

« Les appartements F3 incluent un séjour, deux chambres, une cuisine, une toilette et des terrasses ou parcours selon leur position. L'immeuble commercial en R+2 regroupe quant à lui huit espaces commerciaux par niveau, soit 24 au total. Le bâtiment en rez-de-chaussée simple offre 8 boutiques supplémentaires », a-t-il détaillé.

Le directeur technique du CEGECI a aussi fait comprendre que le projet intègre des aménagements extérieurs notamment des parkings pour véhicules et engins à deux roues, un forage pour l'approvisionnement en eau et une clôture de sécurité.

Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, le lancement des travaux de ce projet immobilier s'inscrit dans la vision nationale de densification, engagée sous les orientations des plus hautes autorités.

Les travaux durent 24 mois

Selon lui, la construction en hauteur permet de produire un grand nombre d'unités d'habitation sur une surface restreinte. « La cité en question offrira environ

une centaine d'appartements, auxquels s'ajouteront des espaces commerciaux. Ce modèle vise à maximiser l'efficience foncière tout en répondant à la forte demande en logements », a-t-il soutenu. Le ministre a annoncé que la durée des travaux est de 24 mois sous réserve que les conditions techniques et administratives soient réunies et que les acteurs chargés de la construction assument pleinement leurs responsabilités.

« Le CEGEGI mettra en oeuvre un dispositif de suivi rapproché afin de garantir un lancement rapide et une exécution conforme aux prévisions », a-t-il assuré.

La Directrice générale (DG) du CEGECI, Gon Tali Martine Ky, a relevé que la pose de cette première pierre est un acte hautement symbolique. « Elle marque le début d'une oeuvre collective qui portera haut les valeurs d'espérance, de solidarité et de progrès », a-t-elle affirmé. Selon Mme Ky, la cité de l'espérance de Rimkièta est une illustration concrète de la mission du centre de gestion des cités.

« Elle incarne notre volonté de bâtir des cités qui répondent aux besoins des habitants tout en favorisant le développement économique et social. Ce complexe immobilier sera un espace de vie complet, alliant confort résidentiel et opportunités économiques », s'est-elle réjouie. Au regard des différentes composantes du projet, la DG du CEGECI a souligné que la cité de l'espérance va contribuer à réduire le déficit en logements décents dans la capitale, créer des opportunités économiques grâce aux infrastructures commerciales et renforcer la cohésion sociale, tout en offrant un cadre de vie digne et moderne. Elle a salué le rôle essentiel de « Coris Bank International », qui accompagne le CEGECI dans le financement de ce projet.