Burkina Faso: Semaine nationale de la solidarité - Le ministère en charge de l'action humanitaire solidaire des structures locales

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité a organisé une visite dans le cadre de la semaine nationale de la solidarité, mercredi 3 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité, à l'occasion de la semaine nationale de la solidarité, a visité des structures, mercredi 3 décembre 2025, à Ouagadougou. L'Unité artisanale de production godé (UAP-GODE), sis au quartier Kamsonghin dans l'arrondissement 1 de la ville de Ouagadougou a accueilli en premier les membres de la délégation. Ils ont visité l'outillage du fil à tisser, la teinture du fil, la chaine de tissage, la salle de tissage et le magazin des produits finis.

Sa responsable, Patricia Ilboudo, a indiqué que l'UAP-GODE se consacre exclusivement à la production de pagnes tissés de bonne qualité. Elle a soutenu que 25 femmes confectionnent les pagnes tissés à l'interne et plus de 200 autres hors du centre. « Nous tissons à peu près plus de 2000 pagnes par mois et les ressources de la vente sont mises à la disposition des femmes et pour le fonctionnement de la structure », a-t- elle affirmé. Elle a expliqué que le centre n'exporte pas directement ses pagnes, mais collabore avec sa clientèle qui fait des exportations dans plusieurs pays.

« Par exemple Pathe'O fait la plupart de ses commandes chez nous pour sa production et ses exportations », a-t-elle renchéri.

Patricia Ilboudo a signifié que l'activité est rentable mais le processus de production est lent. « Au regard du rythme de tissage, une femme ne peut pas tisser plus de 20 pagnes par mois. Alors que le bénéfice sur chaque pagne n'est pas élevé. Donc, cela joue sur la rentabilité », a-t-elle précisé.

En termes de difficultés, elle a noté la modicité du matériel, les problèmes de locaux, l'indisponibilité de l'eau et la lenteur du rythme de tissage. D'où son plaidoyer auprès de bonnes volontés.

Mamounata offre un forage à l'UAP-GODE

La PDG des entreprises Velegda, Mamounata Velegda, est la personnalité de marque conviée à cette visite. Elle s'est réjouie des merveilles réalisées par les tisseuses de l'UAP-GODE. Elle a relevé que malgré l'état du matériel et les difficiles conditions de travail, ces femmes continuent de travailler avec bravoure pour tisser de jolis pagnes traditionnels. « Je me porte volontiers pour offrir un forage d'eau à UAP-GODE », a-t-elle promis.

Le secrétaire général du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Emile Zabsonré a confié que la visite entre dans le cadre de la campagne nationale « Dèmè Sira » en lien avec la solidarité nationale. « La visite de cette journée est dédiée à la promotion de la femme à travers la valorisation de quelques personnalités », a-t-il poursuivi.

Au sortir de la visite, il a félicité et encouragé l'ensemble des acteurs pour leur engagement au quotidien, malgré les difficultés. « C'est une structure qui a besoin d'une meilleure organisation, d'un appui pour être au diapason et répondre aux besoins des populations », a reconnu M. Zabsonré. Il a remercié Mamounata Velegda pour le don de forage d'eau.

L'Unité artisanale de production GODE a été créée en Août 1987 par le capitaine Thomas Sankara pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes et renforcer l'employabilité des femmes et des jeunes filles du Burkina Faso. En plus de l'UAP-GODE, les autorités de la solidarité nationale ont visité le Centre féminin d'initiation et d'apprentissage aux métiers (CFIAM), sis au quartier pissy.