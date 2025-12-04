Sénégal: Dieuppeul - Un réseau de cambrioleurs démantelé

4 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a mis fin aux agissements d'un groupe spécialisé dans les cambriolages, en procédant à l'interpellation de quatre individus impliqués dans plusieurs vols commis de jour comme de nuit, en réunion, avec escalade, effraction et usage de moyens roulants.

L'opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant la présence, à la Cité Baraque de Liberté 6, d'un individu recherché pour de multiples cambriolages. Conduit au commissariat et interrogé, le principal mis en cause a reconnu avoir participé à une série d'effractions dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment Virage, Ngor, Mamelles et Liberté 6 Extension.

Il a admis avoir dérobé, à Liberté 6 Extension, un téléphone portable, un ordinateur portable HP 1 Téra, un Samsung A21, une console PlayStation 4 ainsi que divers numéraires, pour un préjudice total estimé à 760 000 FCFA.

Poursuivant ses aveux, il a indiqué avoir perpétré d'autres cambriolages à la Cité Mbackiyou Faye des Mamelles. Les vols portent notamment sur 2 545 500 FCFA en numéraires et 1 540 000 FCFA de bijoux en or dans un appartement, 2 250 000 FCFA dans un autre domicile, ainsi que 1 800 000 FCFA dans une maison à la Cité COMICO de Ouakam.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.