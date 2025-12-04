Sénégal: Dieuppeul - Un réseau de cambrioleurs démantelé

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a mis fin aux agissements d'un groupe spécialisé dans les cambriolages, en procédant à l'interpellation de quatre individus impliqués dans plusieurs vols commis de jour comme de nuit, en réunion, avec escalade, effraction et usage de moyens roulants.

L'opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant la présence, à la Cité Baraque de Liberté 6, d'un individu recherché pour de multiples cambriolages. Conduit au commissariat et interrogé, le principal mis en cause a reconnu avoir participé à une série d'effractions dans plusieurs quartiers de Dakar, notamment Virage, Ngor, Mamelles et Liberté 6 Extension.

Il a admis avoir dérobé, à Liberté 6 Extension, un téléphone portable, un ordinateur portable HP 1 Téra, un Samsung A21, une console PlayStation 4 ainsi que divers numéraires, pour un préjudice total estimé à 760 000 FCFA.

Poursuivant ses aveux, il a indiqué avoir perpétré d'autres cambriolages à la Cité Mbackiyou Faye des Mamelles. Les vols portent notamment sur 2 545 500 FCFA en numéraires et 1 540 000 FCFA de bijoux en or dans un appartement, 2 250 000 FCFA dans un autre domicile, ainsi que 1 800 000 FCFA dans une maison à la Cité COMICO de Ouakam.