Ile Maurice: Un vol de letchis finit en vol plané

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police de Rose-Hill a été appelée pour intervenir dans un cas de tentative de vol à la tournure inattendue.

Selon les informations reçues, un quinquagénaire dormait à poings fermés chez lui quand il a été réveillé par un bruit suspect provenant de sa cour. Craignant une intrusion, il est sorti pour vérifier. C'est alors qu'il a découvert un homme à terre, tombé à plat ventre. Le propriétaire explique qu'en s'approchant, il a constaté que l'individu se plaignait de douleurs intenses.

Il n'avait toujours pas bougé quand les policiers l'ont appréhendé. L'homme, qui était mal en point, s'est présenté comme un dénommé Patrick, habitant de Rose-Hill et expliqué que : «Misie, mo ti vinn kokin leksi. Brans inn kase, monn tonbe.»

Bien qu'aucune blessure visible n'ait été constatée, Patrick était dans l'incapacité de se relever. Les policiers ont sollicité l'intervention du Service d'Aide Médicale d'Urgence. Une équipe, dirigée par un médecin, l'ont transporté à l'hôpital après un premier examen. Patrick est actuellement hospitalisé et son état de santé est jugé préoccupant.

Dans le quartier, l'affaire alimente les conversations. De nombreux habitants expriment leur exaspération face aux vols saisonniers de letchis, un phénomène récurrent à cette période de l'année.

Reste à savoir pour les enquêteurs si d'autres personnes sont impliquées dans cette tentative de vol nocturne.