Ile Maurice: Un vol de letchis finit en vol plané

4 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police de Rose-Hill a été appelée pour intervenir dans un cas de tentative de vol à la tournure inattendue.

Selon les informations reçues, un quinquagénaire dormait à poings fermés chez lui quand il a été réveillé par un bruit suspect provenant de sa cour. Craignant une intrusion, il est sorti pour vérifier. C'est alors qu'il a découvert un homme à terre, tombé à plat ventre. Le propriétaire explique qu'en s'approchant, il a constaté que l'individu se plaignait de douleurs intenses.

Il n'avait toujours pas bougé quand les policiers l'ont appréhendé. L'homme, qui était mal en point, s'est présenté comme un dénommé Patrick, habitant de Rose-Hill et expliqué que : «Misie, mo ti vinn kokin leksi. Brans inn kase, monn tonbe.»

Bien qu'aucune blessure visible n'ait été constatée, Patrick était dans l'incapacité de se relever. Les policiers ont sollicité l'intervention du Service d'Aide Médicale d'Urgence. Une équipe, dirigée par un médecin, l'ont transporté à l'hôpital après un premier examen. Patrick est actuellement hospitalisé et son état de santé est jugé préoccupant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le quartier, l'affaire alimente les conversations. De nombreux habitants expriment leur exaspération face aux vols saisonniers de letchis, un phénomène récurrent à cette période de l'année.

Reste à savoir pour les enquêteurs si d'autres personnes sont impliquées dans cette tentative de vol nocturne.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.