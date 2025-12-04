Ile Maurice: Une veille de fortes pluies est en vigueur

4 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le bulletin de veille de fortes pluies pour Maurice, émis par la station météorologique de Vacoas à 4 h 30 ce jeudi 4 décembre, est valable jusqu'à 5 heures demain.

Les conditions atmosphériques deviennent graduellement humides et instables sur notre région, favorisant le développement de nuages actifs. Des averses modérées et localisées, parfois fortes et accompagnées d'orages, sont attendues.

Des accumulations d'eau temporaires sont probables dans les zones inondables. La visibilité pourrait être réduite en raison du brouillard et sous les averses dans certaines régions.

Le public est conseillé :

  • de rester en lieux sûrs et éviter les espaces ouverts, les randonnées ou de s'abriter sous les arbres pendant les orages ;
  • d'éviter les endroits susceptibles de connaître des accumulations d'eau ;
  • de faire preuve d'une grande prudence sur les routes en raison de la visibilité réduite.

