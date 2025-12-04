Ile Maurice: Sanjiv Ramdanee et Premchand Mungar libérés sous caution

Sanjiv Ramdanee, directeur général de Dhyanavartam Ltd, anciennement connue comme Mauriplage Beach Resort Ltd, et Premchand Mungar, directeur général de la SBM Bank (Mauritius) Ltd et président du Management Credit Forum (MCF) de cette même banque, ont comparu hier, mercredi 3 décembre, devant la cour de Port-Louis Sud, au lendemain et le jour même de leurs arrestations respectives par la Financial Crimes Commission (FCC).

Les deux hommes font face à une accusation provisoire de «conspiracy» en vertu de l'article 48 de la Financial Crimes Commission Act 2023, dans le cadre d'une enquête sur le prêt controversé de Rs 470 millions accordé à Dhyanavartam Ltd.

Sanjiv Ramdanee a été conduit en cour à 12 h 45. Il est défendu par Me Hervé Duval Jr. Le Senior Investigating Officer de la FCC, Mahmad Ahmad Bheekhoo, a témoigné sous serment que l'accusé avait conspiré avec Premchand Mungar, qui avait approuvé et facilité le décaissement de Rs 470 millions de la banque à son compte, au profit de Dhyanavartam Ltd.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré le caractère sérieux des accusations, la FCC n'a pas objecté à la remise en liberté sous caution de Sanjiv Ramdanee, précisant que ce dernier avait déjà donné sa déposition. La magistrate Inshirah Shaheen Daureeawoo lui a accordé la liberté conditionnelle contre paiement de deux cautions de Rs 700 000, accompagnées d'une reconnaissance de dette de Rs 5 millions, avec l'obligation de se présenter au poste de police trois fois la semaine, de fournir un numéro de téléphone à la FCC et de ne pas interférer avec les témoins.

Quelques minutes plus tard, à 13 h 40, Premchand Mungar a été conduit en cour et était représenté par Me Yashley Reesaul. Le Senior Investigating Officer Vishal Deepchand a indiqué que Premchand Mungar, en sa qualité de Chief Executive Officer et président du Management Credit Forum de la SBM, avait abusé de sa position et trompé le conseil d'administration de la banque pour permettre le transfert de Rs 470 millions sur le compte de Sanjiv Ramdanee.

La FCC n'a là aussi formulé aucune objection à sa libération sous caution, et la magistrate Daureeawoo a appliqué exactement les mêmes conditions qu'à Ramdanee : deux cautions de Rs 700000, une reconnaissance de dette de Rs5millions, des présentations hebdomadaires au poste de police, la remise d'un numéro de téléphone à la FCC et l'interdiction d'interférer avec les témoins.

«Arrestation politique»

L'audience a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques. L'ancien Premier ministre et beau-frère de Sanjiv Ramdanee, Pravind Jugnauth, ainsi que l'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, étaient présents dans la salle d'audience pour soutenir l'homme d'affaires, aux côtés de Deepak Balgobin, de l'assistant commissaire de police suspendu Dunraz Gangadin, de Bobby Hurreeram et d'une douzaine de sympathisants du Mouvement socialiste militant.

À la fin de la comparution, Pravind Jugnauth a déclaré à la presse que c'est «encore une arrestation politique», dénonçant un traitement inéquitable. «Anketer pe bizin aret dimounn mem kan pena prev, pe gagn lord depi lao, parski si zot pa exekite zot pou gagn transfer Rodrig/ Agalega. Par kont, kouma nou pe trouv bann prev kot ena dimounn ki dan gouvernman inplike dan ban ka kriminel kot ena anketer pe dir res trankil pou kapav dormi bien.»

Avec ces deux arrestations, l'affaire du prêt de Rs 470 millions prend une tournure encore plus sensible, mêlant abus de pouvoir présumé, manipulation de décisions bancaires et implications politiques. L'enquête de la FCC se poursuit pour situer les responsabilités exactes et d'établir l'entente concertée qui a permis à Dhyanavartam Ltd de bénéficier d'un avantage indu. Des interrogatoires techniques sont prévus dans les jours qui viennent.

Le contrat de Premchand Mungar résilié hier par la SBM

Premchand Mungar, CEO et président du «Management Credit Forum» de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, était suspendu de ses fonctions depuis le 28 mars, dans le cadre de l'enquête sur le prêt controversé de Rs 470 millions, accordé à Dhyanavartam Ltd. Quelques semaines plus tard, en juin, il avait fait l'objet d'une première arrestation par la FCC pour «fraud by abuse of position», soupçonné d'avoir utilisé sa position pour favoriser l'octroi du prêt au bénéfice de la société de Sanjiv Ramdanee. Hier, la SBM a résilié définitivement son contrat, marquant une rupture nette avec l'ancien dirigeant alors que la FCC poursuit son enquête sur les mécanismes et responsabilités liés à ce crédit jugé toxique.