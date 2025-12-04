Ile Maurice: Le père de la petite Lucia conteste le sérieux de la police, l'agresseur court toujours

Le père de la petite Lucia, victime d'une strangulation dans sa chambre, le lundi 24 novembre, a décidé de porter l'affaire devant l'Independent Police Complaints Commission (IPCC).

Accompagné de son homme de loi, Me Deepak Rutnah, il s'est présenté, mercredi, devant l'instance afin de dénoncer plusieurs manquements dans la conduite de l'enquête policière.

Selon lui, malgré la gravité des faits, la police n'aurait toujours pas procédé à des prélèvements d'ADN, un élément clé dans ce type d'affaire. Il affirme également que ce n'est que le 29 novembre, soit plusieurs jours après l'agression, que le poste de police de Barkly aurait récupéré le couteau, qui aurait été utilisé par l'agresseur.

Le père fustige en outre le comportement d'un policier, qu'il juge excessif, lors de l'audition de son fils de 14 ans. Le policier aurait, selon ses dires, donné un coup sur la table. Geste qui aurait bouleversé l'adolescent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur la foi de ces éléments, son homme de loi a lancé un appel direct au commissaire de police. Il demande que le dossier soit retiré du poste de police concerné et confié soit aux enquêteurs de la Central Criminal Investigation Department (CCID), soit à ceux de la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill, afin d'assurer, selon lui, un traitement plus rigoureux du cas.

Concernant l'enquête, dans la nuit de lundi, un jeune homme de 17 ans avait été arrêté par une équipe de sécurité, et remis à la police. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui, avec instruction de se présenter au poste le lendemain. Lors de son interrogatoire, mardi, en présence de son homme de loi, il a nié toute implication, déclarant qu'il se trouvait chez lui au moment des faits. Il a aussi expliqué qu'il connaissait bien la famille de la victime, ayant été l'ex-petit ami de la soeur aînée.

Selon une source proche de l'enquête, le jeune homme aurait d'ailleurs rencontré son ex-copine trois jours après l'agression, durant environ 15 minutes. Le frère de 14 ans de la victime aurait également été présent lors de cette rencontre. À l'issue de son audition, le suspect a été autorisé à rentrer chez lui.