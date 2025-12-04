Ile Maurice: Un ado de 12 ans retrouvé au volant d'une voiture volée

4 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Un adolescent de 12 ans, décrit comme hyperactif, déclaré disparu depuis vendredi, a été retrouvé sain et sauf, le dimanche 30 novembre, à Beau-Bassin... au volant d'une voiture volée !

Déjà impliqué dans plusieurs incidents, malgré son jeune âge, le mineur a été intercepté dans une impasse du quartier, mettant fin à deux jours d'inquiétude mais soulevant de graves interrogations sur sa prise en charge.

C'est sa mère, une habitante de Beau-Bassin, âgée de 63 ans, qui a alerté la police, le 28 novembre à 12 h 05, disant que son fils avait quitté la maison vers 6 heures. La mère, qui élève l'enfant seule, l'a décrit comme «hyperactif» mais «de saine constitution mentale».

Dimanche, les policiers de Beau-Bassin ont localisé le mineur dans l'impasse Gaëtan Raynal, au volant d'une voiture grise déclarée volée dans la matinée à Quatre-Bornes. Selon la propriétaire de 20 ans, la clé de son véhicule avait été subtilisée dans son sac à main laissé dans le tiroir d'un magasin à La Louise, où sa voiture était garé. Le vol avait été signalé à la police et les images des caméras de surveillance ont permis d'identifier un adolescent d'environ 12 à 13 ans comme auteur du méfait.

Avant d'être découvert, le mineur aurait été impliqué dans un hit and run à Rose-Hill. Sur Gladstone Street, il a heurté une voiture à bord du véhicule volé, blessant le conducteur, âgé de 27 ans, et sa mère, 55 ans. Le jeune garçon a ensuite pris la fuite en direction de MauriceCuré Street, avant d'abandonner le véhicule plus loin.

Selon les forces de l'ordre, le mineur n'en est pas à sa première incartade. Déjà connu pour des fugues répétées et des comportements problématiques, il nécessite une surveillance constante. Après son interception, il a été conduit à l'hôpital Brown-Séquard pour évaluation, et sa défense a été enregistrée par la police de Quatre-Bornes.

Face aux actes de son enfant, sa mère a déclaré qu'elle n'arrivait plus à le contrôler. Dépassée, elle a demandé aux autorités d'envisager un placement en shelter ou en centre spécialisé, estimant que l'enfant représente un danger pour luimême et pour autrui. Le véhicule volé a été récupéré et les éléments du dossier ont été transmis aux unités concernées.

