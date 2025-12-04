Madagascar: Gouvernement Herintsalama - Mois de décembre décisif

Le gouvernement de la Refondation vient de révéler les six piliers de développement sur lesquels les actions de l'Exécutif seront axées.

Deux mois

C'est le délai que le président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), le colonel Michaël Randrianirina a accordé au gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo. Nommés le 28 octobre, les actuels ministres entament déjà le deuxième et dernier mois avant les épreuves d'évaluation. Si le PRRM tient sa parole, ce mois de décembre est donc un mois décisif pour ce gouvernement de Refondation qui subit déjà les jugements et les critiques, à tort ou à raison, des réseaux sociaux.

Le dernier buzz en date concerne la ministre de la Santé publique qui a eu d'énormes difficultés à lire un rapport en malgache lors du face-à-face avec le Sénat. Cette semaine, la Primature a publié le bilan du premier mois de l'Exécutif.

Sans surprise, le résultat est positif, selon Mahazoarivo. Une auto-évaluation que certains observateurs qualifient de mensongère car pour l'heure, le vrai changement n'est pas palpable sur le quotidien de la population. Il faut toutefois admettre que l'appréciation du développement est relative selon le contexte, les critères et la conviction politique de chacun.

Sosialim-bahoaka

Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement Herintsalama Rajaonarivelo a quand-même réussi dans certains domaines, en l'occurrence l'adoption de la Loi de Finances élaborée sur la base de la proposition du précédent régime, et la réduction des tarifs de la connexion Internet qui figurait parmi les attentes des influenceurs et des jeunes partisans de la GEN Z. Mais en terme de sosialim-bahoaka, le bilan est mitigé car pour l'heure, le délestage et les coupures d'eau qui étaient à l'origine du tolom-bahoaka (manifestation sociale), et utilisés comme motifs pour renverser le précédent régime, continuent de faire des ravages sur la vie quotidienne de la population tananarivienne.

Pendant le premier mois, les actions du gouvernement ont surtout été axées sur les poursuites contre les figures de l'ancien régime soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de corruption et de détournement, ainsi que la formation des staffs de chaque ministère qui se traduit par les nombreuses nominations effectuées à chaque Conseil des ministres.

Ligne directrice

Si le régime Rajoelina a proposé trois piliers de développement (Andry telon'ny fampandrosoana), le régime de Refondation actuel quant à lui a choisi de classifier les actions du gouvernement sur six piliers ou six axes prioritaires. À savoir l'État de droit, le développement économique et social, les infrastructures et les services essentiels, le capital humain et le développement social, la souveraineté, la sécurité et les Affaires étrangères, ainsi que l'environnement, le foncier et le secteur primaire.

Maintenant que le gouvernement a officialisé sa ligne directrice, les citoyens peuvent désormais évaluer par eux-mêmes les secteurs qui se sont distingués durant ce premier mois ainsi que les ministres qui ont réussi leur mission. Quoi qu'il en soit, les défis restent importants pour l'équipe de Herintsalama Rajaonarivelo en ce mois de décembre, qui s'annonce plus que... décisif.