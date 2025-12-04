Sénégal: Bassirou Diomaye Faye attendu à Abidjan pour l'investiture d'Alassane Ouattara

Le Président Bassirou Diomaye Faye se rendra à Abidjan le 8 décembre 2025 pour assister à l'investiture du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, réélu à l'issue du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025.

Le président ivoirien a été réélu pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, avec 89,77 % , confirmant sa majorité politique et la stabilité de son camp au sein du paysage ivoirien.

Cette visite s'inscrit dans la continuité du dialogue entre Dakar et Abidjan, deux partenaires stratégiques en Afrique de l'Ouest. La présence du chef de l'État sénégalais à cette cérémonie symbolise le renforcement des relations bilatérales et l'importance du leadership régional dans un contexte marqué par de fortes attentes en matière de coopération économique et sécuritaire.