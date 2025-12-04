Sénégal: SONAGED - Les arriérés dus seront payés dès la fin de l'audit de l'IGF, selon Cheikh Diba

4 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a pris l'option de verser les arriérés dus à la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) dès la finalisation de l'audit en cours de l'Inspection générale des finances (IGF), a assuré le ministre des Finances et du Budget.

"Le gouvernement a pris l'option de prendre en charge ces arriérés de la SONAGED à l'issue du travail d'audit actuellement mené par l'Inspection générale des finances. Aussitôt l'audit bouclé, les dispositions seront prises pour leur paiement", a déclaré Cheikh Diba, mercredi, lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique par l'Assemblée nationale.

Selon le ministre des Finances, les arriérés dus à la SONAGED se chiffraient à 20,134 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, un montant pourtant apuré, dit-il, dans le cadre du budget de 36 milliards alloué cette année-là.

"Le stock s'est reconstitué aujourd'hui, et si les choses se poursuivent ainsi, comme l'a relevé le député Abdourahmane Diouf, nous serons autour de 24 milliards d'arriérés à la fin de l'année", a-t-il indiqué.

Cheikh Diba a souligné que ces arriérés continuaient de peser sur les finances publiques, malgré les efforts d'apurement consentis en 2024.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de trouver des solutions pérennes à ce problème.

"Nous devons réfléchir à comment éviter que les arriérés que nous apurons se reconstituent. Nous ne maîtrisons pas encore la taxe sur les ordures ménagères", a-t-il expliqué, appelant à une réflexion approfondie sur les mécanismes de mobilisation de nouvelles ressources.

Le ministre des Finances et du Budget a souligné la nécessité de "constituer des ressources permettant d'accompagner les collectivités territoriales dans l'enlèvement des ordures", en les impliquant davantage dans la prise en charge des besoins de la SONAGED.

Il a également évoqué la nécessité de redéfinir les modes de travail et les conventions liant l'État aux concessionnaires, afin d'exploiter toutes les possibilités de rationalisation au bénéfice des ressources publiques disponibles.

"L'environnement n'est pas une option, c'est une obligation. Nous ferons le nécessaire, avec tous les acteurs et le ministère de l'Économie, pour mobiliser les ressources permettant de répondre à vos préoccupations", a assuré Cheikh Diba en s'adressant aux députés.

